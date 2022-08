Yuchán: listos para su cuarto show en La Trastienda

Claudio Sánchez, uno de los integrantes del dúo folclórico Yuchán, conversó con Vivo Perfil sobre el show que brindarán en La Trastienda (Balcarce 460, CABA) el sábado 10 de septiembre a las 23.30, momento que espera con muchas ganas y del que ya tienen “la mitad de la sala vendida. Es nuestra cuarta vez ahí y es un lugar que tiene dos conformaciones, con la audiencia parada o con mesas y sillas, y nosotros elegimos esta última para que se sientan más a gusto. Y tengo que decir ya nos vamos poniendo ansiosos porque falta un mes y vamos queriendo que llegue el momento de reencontrarnos con el público porteño. Siempre hay alguno que se pone a bailar, que encuentra un lugar para hacerlo”.

Consultado sobre qué preparan de especial para este encuentro junto a su compañero Cato Muro, Claudio anticipa que estrenarán “un par de nuevas canciones y también algunas sorpresas para que sea una fiesta arriba y abajo del escenario. Durante la pandemia grabamos los temas cada uno en nuestras casas, porque tenemos la suerte de contar con un mini estudio. Luego las fuimos compaginando para sacar en las plataformas digitales y que todos las conozcan”.

Renovación en el folclore

Sánchez reconoce que el folclore necesita renovarse porque “es parte de la vida misma. Las cosas van cambiando y la música también, y hace falta modernizarse”. Y esto se aplica también a la temática de las letras: “Si bien nosotros no hemos compuesto mucho, sí elegimos canciones que tengan un significado. En esto entra también la temática, que debe actualizarse. Pero a veces rescatamos algunas de otros tiempos como por ejemplo la última que elegimos, A puta ushuta. La ushuta es un tipo de sandalia que se usaba antes en el campo, no sé si todavía se utiliza, muy buena, con tiras de cuero. Y la canción que no sé cuánto tiempo hace que la compuso Mario René Ponce, mucho tiempo, la adoptamos porque tiene un contenido fantástico, muy imaginativo, en el sentido de que al protagonista se le van acercando los animales, se paran y le hablan. Hasta termina bailando con las sandalias. Nos pareció divertida”. Aquí la versíón:

Finalmente, al preguntarle qué canciones los acercan más al público, Claudio se quedó pensando: “Ah, ¡qué pregunta difícil! Te puedo decir qué canciones me llegan a mí con audiencia y son las que tienen una estrofa, una parte que me llega al corazón y hace que quiera a ese artista, y lo abrace. Espero que a nuestro público le pase lo mismo con lo que cantamos”. Y cerró la entrevista invitando a seguirlos en sus redes pues “nos hacemos un ratito para contestarles. En nuestro canal de YouTube están todas las canciones de manera gratuita al igual que en Spotify tenemos temas gratis”.

Encontrá acá más info sobre las entradas.