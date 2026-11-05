Argentina Week 2027: Milei prepara su regreso a Nueva York, donde estalló el escándalo de Adorni

La última edición de la Argentina Week dejó una marca política que excedió los anuncios de inversiones. En marzo de 2026, el viaje de Manuel Adorni a Nueva York junto a su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial desató una polémica por el uso de recursos públicos que terminó convirtiéndose en uno de los principales escándalos del Gobierno. La controversia comenzó durante aquella gira y puso bajo la lupa al entonces vocero presidencial.



Con la urgencia de que las grandes promesas de inversión se conviertan de una vez por todas en dólares reales, el Gobierno ya le puso fecha a su próxima gran gira en Estados Unidos. Del 15 al 17 de marzo de 2027, Nueva York volverá a ser la sede del "Argentina Week". Se trata del evento con el que la gestión libertaria intentará convencer a los gigantes de las finanzas de que apuesten por el país, en medio de un relato oficial que necesita empezar a mostrar resultados palpables en una economía todavía golpeada.

El posteo de Milei

El encargado de dar el puntapié inicial y armar la extensa convocatoria fue Alec Oxenford, el actual embajador argentino en Washington. El diplomático, conocido en el mundo de los negocios por haber fundado empresas tecnológicas de peso como DeRemate, OLX y letgo, utilizó sus redes sociales para promocionar el evento. Con un tono efusivo, aseguró que el país atraviesa una "transformación" y agradeció el respaldo de la primera plana del oficialismo para salir a buscar capitales.

Argentina Week 2027 ya tiene fecha

Fiel a su estilo y siempre atento a las dinámicas de internet, el presidente Javier Milei no tardó en subirse al anuncio de su embajador para festejarlo. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado citó la publicación de Oxenford y remató el mensaje con una sigla que dejó en claro su alineamiento internacional: "MAGA!". Así, tomó prestado el icónico eslogan del estadounidense Donald Trump (Make America Great Again) para celebrar una cumbre que el oficialismo ya vende como un triunfo asegurado.

Argentina Week 2027 ya tiene fecha

Para sostener esta puesta en escena, la administración nacional se recuesta en el apoyo de grandes actores del sector privado. La organización del evento cuenta con el aval de nombres fuertes como JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank y el fondo Kaszek. Además, participan aliados tradicionales del círculo rojo empresario como la Cámara de Comercio de Estados Unidos y AmCham. Del lado gubernamental, la iniciativa tiene el visto bueno del canciller Pablo Quirno y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Argentina Week 2027 ya tiene fecha

La oferta que el país pondrá sobre la mesa abarca los recursos naturales habituales y algunas apuestas nuevas. En la agenda tendrán un rol central Vaca Muerta, el desarrollo del gas natural licuado (GNL), el agro y la minería. Pero esta vez, el Gobierno también quiere aprovechar la moda global de la Inteligencia Artificial para ofrecer desde energía e infraestructura hasta talento tecnológico, intentando seducir a los popes del software.

El optimismo de la Casa Rosada se apoya en los números que dejó la edición de 2026. Los balances oficiales hablan de un evento que desbordó las expectativas, con cientos de inversores en lista de espera y la presencia de corporaciones enormes como Google, Apple, Microsoft, Chevron y Pfizer. Según detalló Oxenford, en esa cumbre pasada se generaron más de 1.200 reuniones y se anunciaron inversiones por más de 16.000 millones de dólares.

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De las charlas de salón a los proyectos

Para marzo de 2027, el objetivo es intentar que todo ese interés externo se transforme en plata concreta. La idea principal es conectar proyectos específicos, como el promocionado Corredor Andes-Atlántico, con aquellos empresarios que tienen la billetera y la tecnología listas para ponerlos en marcha de inmediato.

La elección de Nueva York como escenario no es casualidad, ya que allí se concentran los grandes flujos de dinero que mueven al mundo. La intención de la gestión libertaria y de su embajador estrella es que el evento se vuelva una parada obligada todos los años para los líderes del sector privado, dejando de ser apenas una gira simpática de presentaciones para convertirse en una herramienta real de financiamiento.

Con el convencimiento de que Argentina está atravesando una "oportunidad histórica", los organizadores se preparan para multiplicar el alcance del foro. Ahora, la última palabra la tendrán los capitales extranjeros.

TC/MSS