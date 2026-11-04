"Freedom is beautiful": Bullrich cruzó a Cristina por la derrota de Trump y le pidió más medidas a Caputo

Desde la reclusión de su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner aprovechó la contundente derrota republicana en Estados Unidos para lanzar una chicana. El golpe no pasó desapercibido en las filas oficialistas y la respuesta llegó rápido desde la Cámara Alta: Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, salió al cruce de la expresidenta para defender su postura ideológica. Sin embargo, el hecho sirvió también como trampolín para que la legisladora bajara un mensaje directo sobre la realidad económica local y las necesidades urgentes del sector productivo.

El conflicto en la red social X se encendió cuando la exmandataria, condenada a seis años en la causa Vialidad, celebró el revés de Donald Trump frente a los demócratas apelando a un clásico "Hermosa mañana, ¿verdad?", la icónica frase popularizada por Guillermo Francella para festejar triunfos futbolísticos y las caídas de los rivales. ¿El detalle? Lo escribió en inglés, haciendo alusión al país norteamericano: "Beautiful morning!". Lejos de dejarlo pasar, Bullrich se calzó el guante y le retrucó con un golpe bajo: "Freedom is beautiful" (La libertad es hermosa).

La respuesta Patricia Bullrich a Cristina Kirchner

La burla de la referente peronista no fue un impulso repentino, sino la confirmación de un pronóstico que ella misma había realizado semanas atrás. En una entrevista exclusiva brindada a mediados de octubre al diario estadounidense The Washington Post desde su departamento porteño de la calle San José al 1111, había anticipado el fracaso en las urnas del magnate, castigado por los votantes a raíz del alto costo de vida. "Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", había sentenciado.

Tras cerrar el frente de batalla internacional, Bullrich utilizó sus redes para focalizarse en la política doméstica y difundió un video con un reclamo de equilibrio para la gestión de Javier Milei. Aunque dejó en claro su alineamiento total al asegurar que "el rumbo es el correcto", la senadora advirtió sobre la dificultad en la recuperación y pidió "una economía que nos permita llegar a todos a la otra orilla", apuntando a rescatar a la industria.

En las imágenes que acompañaron su posteo, se la vio participando de diversas reuniones de trabajo enfocadas en la construcción. Su diagnóstico fue tajante: si bien admitió que ciertos nichos de la economía están mostrando buenos números, blanqueó que existen otros que continúan "muy rezagados". "Es importante que los sectores sientan que están apoyados y que tienen perspectivas de crecimiento", reflexionó.

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El guiño a Caputo y las condiciones para competir

El pedido de la senadora que viene ensayando un quiebre con el oficialismo funcionó como un respaldo directo a los anuncios que el ministro de Economía, Luis Caputo, había realizado este martes ante la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante esa cumbre, el titular del Palacio de Hacienda prometió oxígeno para las pequeñas y medianas empresas con la suspensión de embargos hasta mayo de 2027 y la extensión de planes de pago para deudas atrasadas con ARCA.

También incluyó nuevos créditos impulsados a través del Banco Nación y la habilitación para que las compañías utilicen sus saldos tributarios a favor para cancelar pasivos. Para Bullrich, este es exactamente el camino a profundizar en el corto plazo. "Necesitamos más medidas, como las de ayer, que acompañen a quienes producen, invierten y generan puestos de trabajo", remarcó, exigiendo que el alivio fiscal no sea una excepción aislada.

En el tramo final de su análisis, la jefa de la bancada oficialista delineó su filosofía sobre el ecosistema empresarial argentino y la necesidad de escalar los modelos de negocio. "Una empresa chica tiene que ser el día de mañana una mediana, y una mediana tiene que ser grande", describió. Para lograr ese salto operativo, advirtió que el Estado debe garantizar reglas de juego claras de cara al exterior: "Un empresario, un productor, necesitan condiciones de equilibrio con otros países".





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