El Comité “Cristina Libre” irá a Estados Unidos a denunciar la situación judicial de la expresidenta

El Comité “Cristina Libre” viajará a Estados Unidos para denunciar la situación judicial de la expresidenta. La comitiva conformada por el diputado nacional Jorge Taiana, la diputada Vanesa Siley, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi expondrán sobre la situación judicial de la expresidenta.

Una delegación del Comité Internacional “Cristina Libre” viajará a Estados Unidos entre el 9 y el 13 de noviembre para denunciar en Washington y Nueva York la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Cristina Kirchner

La comitiva estará integrada por el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada nacional y dirigente sindical de los judiciales Vanesa Siley, el legislador del Parlasur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi .

“Cristina libre” no es una consigna electoral



Durante las actividades, buscarán generar intercambios con representantes de la comunidad jurídica y de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y ámbitos académicos.

Según los organizadores, el ejecutor denunciará el debilitamiento del sistema democrático y la “proscripción judicial” de la expresidenta. Entre sus argumentos, señalarán que la próxima elección presidencial será sin la participación del principal dirigente opositor.

El lunes se reunirán con referentes de los Socialistas Demócratas de América (DSA), migrantes y activistas en Washington y Maryland. El martes dialogarán con juristas en el Washington College of Law de la American University. En Nueva York, el miércoles participarán de un panel sobre poder judicial y político en Brasil y la Argentina en The New School, y el jueves, de un debate en el CUNY Graduate Center. Además, se prevén reuniones con Susan Segal, del Council of the Americas, el Center for Economic and Policy Research (CEPR) y la red de organizaciones civiles CIVICUS.

Los integrantes de la comitiva buscarán vincular la situación argentina con los debates sobre el avance de las extremas derechas y la defensa de los acuerdos democráticos, en línea con los planteos que Cristina Kirchner realizó recientemente en una entrevista con The Washington Post.

Es preciso recordar que CFK pronosticó que Donald Trump, “el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina”, perdería en su propio país. Sobre una candidatura en 2027, dijo: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

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La delegación viaja a Estados Unidos luego de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluya el viernes pasado su período de sesiones sin pronunciarse sobre el pedido de la defensa de Cristina Kirchner para dejar en suspenso su inhabilitación. El organismo retomará sus deliberaciones en marzo de 2027.

A fines de octubre, el organismo le había dicho a la agencia EFE que una decisión sobre el caso “no es inminente”. En el entorno de la expresidenta sostienen que, al tratarse de una medida cautelar, la respuesta podría llegar antes.

La Corte Suprema dejó firme en junio de 2025 la condena a seis años de prisión por supuesta administración fraudulenta . La expresidenta también es juzgada en las causas Cuadernos y Hotesur-Los Sauces. Desde marzo de 2025, el Departamento de Estado le prohíbe el ingreso a Estados Unidos por su “participación en importantes casos de corrupción”.

RM/AF