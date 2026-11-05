Karina Milei habló de la reelección de Milei junto a la senadora Nadia Márquez y tensa la interna con Bullrich

En el peor momento de su relación con Patricia Bullrich, Karina Milei eligió mostrarse junto a la senadora que el oficialismo imagina al frente del bloque libertario en el lugar de la exministra. La secretaria general de la Presidencia y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezaron una Jornada de Gestión Pública y Legislativa con cien dirigentes y profesionales de Neuquén y Salta que tuvo como anfitriona a Nadia Márquez, senadora por Neuquén. Hubo capacitación legislativa, visitas al Congreso, al Ministerio de Salud y a YPF, y exposiciones de Federico Sturzenegger, del vocero Adrián Ravier y del ministro Mario Lugones.

Márquez es la dirigente con la que Karina Milei buscó en las últimas semanas disputarle a Bullrich la conducción del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Ya el sábado pasado recibió a Milei en Neuquén para la inauguración de un megatemplo evangélico.

En el cierre, Karina Milei puso la meta en 2027. “Necesitamos de la gente que nos acompañe, de los equipos que trabajen, de la gente que haga territorio, de la gente que lleve las ideas al vecino, al amigo. Como yo siempre digo, con que vayan y convenzan a dos, esos dos convencerán a otros dos. Así vamos haciendo un montón y vamos a lograr la reelección de Javier y la transformación de Argentina”, dijo, según la gacetilla que compartió el Gobierno. Márquez prometió “fortalecer nuestros equipos y seguir impulsando el proyecto de transformación que lidera el presidente Javier Milei”.

El presidente Javier Milei junto a la senadora Nadia Marquez. | Crédito: X/@nadiajmarquez

La postal llegó en la misma semana en que Bullrich mostró su propia tropa. El martes, Karina Milei suspendió la reunión de la mesa política de la Casa Rosada, que integra la propia Bullrich, con el argumento de la visita del papa León XIV y la ausencia de funcionarios que estaban en Washington. A esa misma hora, la jefa del bloque libertario reunió en sus oficinas de Palermo a una docena de diputados nacionales, entre ellos Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet, Damián Arabia y Alejandro Bongiovanni, además de Diego Valenzuela y Gerardo Milman. “Linda reunión con el grupo”, escribió Arabia al difundir la foto.

La disputa tiene su epicentro en el Senado. Según supo PERFIL, Karina Milei envió a los primos Menem a la Cámara alta para impulsar el reemplazo de Bullrich por Márquez al frente de la bancada, pero la jugada aún no se concretó. Antes, la Casa Rosada había intentado ubicar a Márquez al frente de la Comisión de Acuerdos, que trata los pliegos judiciales, y Bullrich lo frenó.

A días de la visita de León XIV, Milei inauguró un templo evangélico que es más grande que la Basílica de Luján

“No soy conflictiva, hasta que me buscan. En el Senado tengo diálogo con Mayans, con Di Tullio, con todos. Si a alguien le molesto es porque laburo. Me gané mi espacio y en La Libertad Avanza me valoran por lo que hice”, sostuvo la propia Márquez a PERFIL días atrás. Y, sobre el trabajo con Bullrich, aclaró: “La convivencia está bien. Pero no estoy de acuerdo con sus formas. Nos dice que no le avisamos que va a pasar tal cosa, pero nosotros nos la pasamos reclamándole que no sabemos mucho. Ella es la jefa de bloque y no nos dice nada”.

Bullrich junto a sus "incondicionales", el lunes pasado.

En la Casa Rosada crecen las críticas por las diferencias públicas de Bullrich con la línea oficial, como cuando cuestionó la reacción de Milei ante el triunfo de Lula, y por su coqueteo con una candidatura presidencial. Márquez, pastora evangélica y vicepresidenta de ACIERA, ganó su banca en 2025 por seis puntos sobre la lista del gobernador Rolando Figueroa, aspira a la gobernación neuquina y figura en las especulaciones sobre la fórmula de 2027. El fin de semana pasado, Milei inauguró en Neuquén el auditorio de la iglesia que fundó su padre, junto con Karina y Menem.

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