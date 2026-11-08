Media hora a solas, regalos y fuerte custodia: cómo fue la recepción de Milei a León XIV en la Casa Rosada

La Casa Rosada terminó de definir este domingo el protocolo para la llegada de León XIV, la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas. El pontífice llegó desde Montevideo en Aeroparque a las 16.30, donde lo esperó Javier Milei. Desde allí fue al monumento al Libertador en Plaza San Martín, para un homenaje previsto a las 17, y veinte minutos después llegó a Balcarce 50 para la ceremonia de bienvenida.

Milei recibió a León XIV en el Salón Blanco. Después, en el Salón Vitraux, se hizo la presentación de las dos comitivas: los ministros del Gabinete nacional y la delegación vaticana. Entre los funcionarios que estuvieron en esa foto figuró Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que acompañará al Gabinete pese a la tensión de las últimas semanas con Karina Milei por la conducción de la bancada.

El corazón de la tarde fue una audiencia de media hora entre el Presidente y el Papa, que ocurrió entre las 17.50 y las 18.30. En la versión inicial del protocolo, el encuentro iba a ser sin la secretaria general de la Presidencia. A media tarde, la información cambió: Karina Milei finalmente estuvo. En paralelo a la audiencia, los equipos de Presidencia y de la Santa Sede mantuvieron su propia reunión de trabajo.

León XIV llega a la Argentina ante un Gobierno en estado de alerta por sus pronunciamientos

El regalo de Milei también quedó definido de antemano. Le entregó un medallón de plata y oro que lleva de un lado el escudo de la República Argentina y del otro el del Vaticano, con la fecha de la visita grabada. La medalla reza: “Visita de su santidad León XIV a la República Argentina 8.11.26”.

El Gobierno sumó un aspersorio de ébano y plata con la imagen de la Virgen de Luján, el instrumento litúrgico con el que se bendice con agua bendita, junto con el recipiente que la contiene. La elección anticipó una de las escalas del viaje: el miércoles, León XIV celebrará misa en Luján.

Terminada la audiencia, los ministros se trasladaron en combi al Palacio Libertad, el ex CCK, donde el Gobierno organizó el encuentro con autoridades. La recepción estuvo prevista para las 18.30 y el discurso del Papa, junto con el de Milei, para las 19, con transmisión por cadena nacional. Habló primero el Presidente y después León XIV. Además del Gabinete, estuvieron los 23 gobernadores, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y legisladores de distintos bloques.

El Papa León XIV se despide de Uruguay

La seguridad marcó la previa. Horas antes de la llegada del Papa, efectivos de la brigada de explosivos de la Policía Federal recorrieron con perros las oficinas de la Casa Rosada, incluida la sala de prensa, escritorio por escritorio.

En el oficialismo, la expectativa convive con la cautela. Karina Milei publicó al mediodía que estaba "todo listo" para recibir al Papa y pidió que la visita contribuya a la unidad de los argentinos. Pero el discurso del Palacio Libertad era la incógnita que preocupaba en Balcarce 50 durante la previa al arribo del pontífice. En Uruguay, León XIV habló de pobreza, soledad y vulnerabilidad.