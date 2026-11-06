"Por fin un León que une": los irónicos afiches contra Milei con los que amaneció empapelada la Ciudad

Unos carteles más directos que sugestivos aparecieron en la zona de avenida Del Libertador y otros puntos de la Ciudad. El mensaje, de tono político, es un obvio contrapunto entre el presidente Javier Milei y el Papa León XIV, que ya partió para su gira latinoamericana y llegará a la Argentina este domingo por la tarde.

"Por fin un León que une", dicen los afiches, que combinan letras negras y azules sobre un fondo blanco. En rojo está la firma "Queremos". Aparecieron pegados en la carteleras verdes tradicionales de la Ciudad.

Los afiches "Por fin un León que une"

En los carteles, el Papa Leon XIV, que estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, es reivindicado como una figura que por su escala e influencia naturalmente acercará sectores.

Mientras, el otro "león", la imagen con la que el presidente se autoidentifica en posteos y a través de la canción de cabecera en sus recitales, aparece en contraste.

Diario PERFIL publicará este domingo una edición especial de L'Osservatore Romano en español por la llegada del Papa



La Iglesia y la visiita papal: "Una oportunidad para acercar sectores"

En cuanto al rol del Papa, el mensaje de los carteles va en línea con el discurso de la Iglesia este jueves en la útima conferencia de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). En esa ocasión, monseñor Marcelo Colombo, aseguró que la visita será "una oportunidad para acercar sectores".

La Iglesia además, destacó el carácter pastoral del viaje y el acercamiento del Pontífice a las personas en situación de vulnerabilidad.

Los carteles con los que amameció empapelada la Ciudad

Colombo también puso el foco en la problemática de la ludopatía y reclamó que avance el proyecto de ley que ya tiene media sanción. “Que los senadores se pongan las pilas y no dejen morir la media sanción”, dijoi Y explicó que se trata de una problemática a la que muchas veces la sociedad no le presta atención necesaria y la vinculó con los gestos que tendrá el Papa durante la visita.

También lo consultaron por el vínculo con el gobierno de Javier Milei, en particular por la falta de reuniones con el Presidente durante las últimas semanas. Respondió, de forma elegante, que actualmente están “abocados a la visita del Papa”.

LT