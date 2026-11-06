Diario PERFIL publicará este domingo una edición especial de L'Osservatore Romano en español por la llegada del Papa

La llegada del Papa León XIV a la Argentina amerita un despliegue periodístico sin precedentes. Para acompañar el pulso de esta visita histórica, la edición impresa de PERFIL de este domingo llegará a los kioscos con un cuerpo exclusivo de 12 páginas de L’Osservatore Romano en español. De esta manera, los lectores tendrán la oportunidad de acceder de primera mano y sin intermediarios a los mensajes del Sumo Pontífice justo antes de que inicie su intensa agenda en el país.

Este edición representa la renovación de un fuerte vínculo estratégico que este medio mantiene con el Vaticano desde hace casi una década. Para coronar este nuevo capítulo de la alianza, la planificación ya contempla redoblar la apuesta en los próximos días: una vez que el líder de la Iglesia Católica concluya su recorrido por el territorio nacional, se lanzará una segunda edición especial a modo de balance.

La tapa del suplemento especial que saldrá este domingo en Diario Perfil | Crédito: CEDOC

La historia de este puente directo entre Roma y Buenos Aires comenzó a escribirse a fines de 2016 y estuvo marcada por decisiones rupturistas para la tradición eclesiástica. Cuando el proyecto comenzó a rodar a principios del año siguiente, la dirección de la versión local quedó en manos del biblista protestante Marcelo Figueroa. Aquel paso significó un hecho inédito para el diario fundado en 1861, ya que por primera vez un cristiano no católico asumía el mando de una de sus publicaciones en el mundo.

Ese debut en las rotativas argentinas no pasó inadvertido: superó los 37 mil ejemplares impresos y trajo como regalo una bendición manuscrita del propio papa Francisco. Desde aquel entonces, la iniciativa abrió una senda de ecumenismo y diálogo interreligioso que hoy sigue vigente, permitiendo que la voz oficial de la Santa Sede aterrice en el debate público argentino sin recortes.

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El pulso geopolítico y la visión pastoral

A modo de adelanto, quienes tengan el ejemplar en sus manos se encontrarán con un material de importancia histórica y social. Desde la portada, la edición revela palabras exclusivas de León XIV confesando su "alegría" por volver a una región que marcó su vida. Pero el contenido va mucho más allá del mensaje pastoral: incluye un ensayo de su directora, la argentina Silvina Pérez, que contrasta el mapa político actual con aquella Argentina de posguerra que visitó Juan Pablo II hace casi 40 años; y saca a la luz los detalles del documento urgente que los movimientos populares le entregarán al Pontífice en mano para alertar sobre la profunda desigualdad y los riesgos de la inteligencia artificial.

Quienes se sumerjan en la lectura de este fin de semana se encontrarán con una radiografía detallada del perfil diplomático que el actual Papa le imprime a su gestión. Como botón de muestra del nivel de análisis del periódico, las recientes coberturas le dedicaron un profundo espacio a la gira de León XIV por Francia, donde cruzó mensajes con el presidente Emmanuel Macron y trazó un fuerte pedido por la pacificación mundial y la unidad europea.

A través de plumas destacadas y reflexiones profundas sobre el diálogo entre las naciones, las tensiones por el incremento del gasto militar y la necesidad de tender puentes entre diferentes creencias, L’Osservatore Romano brindará las claves necesarias para entender la mirada global del hombre que paralizará al país durante los próximos días.

TC cp