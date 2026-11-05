Jairo cantará frente al Papa: "Desde que canté el Ave María hace 40 años me preparo para esto"

La próxima visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá un momento especial en Córdoba: un encuentro en el que la música y la espiritualidad se unirán a través de la voz de Jairo . El cantautor, que lleva más de cinco décadas de trayectoria y un repertorio de más de 800 canciones, fue convocado para ofrecer una presentación de 30 minutos frente al Pontífice, en la que interpretará piezas como el Ave María, el Credo y Los peregrinos. En diálogo con Modo Fontevecchia , por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190), repasó el significado de esta invitación y recordó cómo comenzó, hace 48 años, su vínculo con el Ave María.

El artista también reflexionó sobre el lugar de la esperanza en los momentos de cambio histórico, trazó paralelismos entre la llegada del Papa y el regreso de la democracia en 1983 y habló de su experiencia en Francia, donde vivió durante casi 16 años. Además, analizó el vínculo entre la música y lo divino, una relación que atraviesa buena parte de su carrera.

Es uno de los cantautores más importantes e icónicos de la música de nuestro país, que cuenta con más de 50 años de trayectoria artística, habiendo interpretado más de 800 canciones en Múltiples idiomas. Actualmente trabaja en tres producciones simultáneas: el segundo volumen de su disco celebratorio de 50 años de música, un álbum de tango grabado junto a la Camerata Argentina y un proyecto de folclore en piano en colaboración con Matías Martino. Recientemente fue convocado para realizar una presentación especial de media hora frente al Papa León XIV durante su histórica visita a la provincia de Córdoba, donde va a interpretar piezas de corte espiritual como el Ave María, el Credo y Los peregrinos.

Muchas gracias por estar aquí. Comentábamos recién nuestro entrevistado era el intendente de Luján, lo que va a estar pasando en Luján, en tu caso, lo de Córdoba. Pero el Papa, también es norteamericano, votó en las elecciones en Illinois, en Chicago, donde sacó la mayor diferencia de votos de la historia del Partido Demócrata sobre el Partido Republicano —20% de diferencia de votos, 20 puntos más de votos que el Partido Republicano— e independientemente de que el Papa es universal, su condición de norteamericano dio de alguna manera un espaldarazo al Partido Republicano, a candidatos humanistas, preocupados por el otro, con un discurso más parecido al discurso de Alfonsín, discurso con el que vos no solamente identificado, sino yo diría mimetizado, uno piensa en Alfonsín y te recuerda a vos con "No tenemos miedo". ¿Sientes que hay un cambio de época? sentimientos que los artistas tienen esa capacidad de percibir en la piel la época. En esta visita del Papa, en tu propio canto, ¿sentís que hay un regreso de ideas que tuvieron valor y en algún momento lo perdieron?

Es posible. Sí, es posible. Es normal porque yo creo que es dinámico todo esto, ¿no? La historia, los hechos, las cosas van y vuelven, o giran en todo caso. Y yo hago una analogía siempre con lo que va a pasar con el Papa. Seguramente, cuando venga, esas reuniones multitudinarias y extraordinarias que solamente alguien como él puede convocar... no sé, evidentemente la cantidad de gente que va a haber en todos los puntos en que va a estar. Hago una analogía cuando volvió la democracia en Argentina —con otro motivo, por supuesto—, pero creo que tiene que ver en algo muy importante, y es que los dos hechos van a aportar una cuota muy importante de esperanza. Y eso no es algo banal. Quiero decir que la esperanza en aquella oportunidad, en el '83 y demás, era un valor muy importante para los argentinos que veníamos de pasar un período muy oscuro y recuperamos la democracia, las libertades públicas y demás, y había una gran esperanza de que la vida fuera mejor, ¿no? Y en este caso, creo que el Papa aporta eso. Además, bueno, de su anuncio del Evangelio y todo, por sus expresiones pacifistas, digamos, ¿no?, hablando sobre la paz y demás. Creo que es en ese sentido algo parecido. No es exactamente igual porque los motivos eran distintos, pero tienen esa cosa extraordinaria. Y por suerte voy a estar ahí. Habré estado en los dos.

¿Sos creyentes?

Soy creyente, sí.

¿Qué pensás de por qué te toca a vos estas dos oportunidades?

No lo sé. Tampoco sé por qué hace 48 años empecé a cantar el Ave María . No lo sé. Hace 48 años empecé a cantar el Ave María y ahora yo creo que cantar el Ave María ahí el martes cantar en Córdoba el Ave María con el Papa aquí en Argentina, evidentemente tiene alguna razón de ser. A lo mejor canté durante 48 años eso para cantarlo esta semana de la venida del Papa, ¿no?

"Es mi vida": qué significa ser católico para los voluntarios que acompañarán al Papa

Contando, ¿cómo va a ser eso? ¿30 minutos, además?

Sí, son 30 minutos en los que más o menos calculamos que van a caber seis temas , más o menos, sí. Y tengo elegido el repertorio. Tengo elegido un repertorio que es una mezcla de canciones que tienen que ver conmigo y de mi repertorio, digamos, propio, pero que están relacionados de alguna manera con la religión, porque hace años yo grabé un disco que se llama Estampitas , en el que intentaba justamente cantar canciones que eran populares, canciones de distintos autores y demás, de distintas procedencias, y tenían un dejo, digamos, religioso. Y el título me lo dio Juan Falú un día en la Basílica de Luján, donde habíamos ido a cantar a Luján un espectáculo con canciones de Yupanqui , y vino el rector de la basílica —que era cordobés, entonces— para que visitáramos la basílica. Pero claro, era muy tarde cuando terminó el recital en el teatro, pero fuimos iguales y era muy impresionante. Esto es un recuerdo muy impresionante de esa visita, porque es... si es importante e impresionante llegar y entrar en la basílica con mucha gente y demás, es más impresionante todavía cuando entras y está vacía, por el sonido. Sí, te queda grabado ese sonido. Es un sonido que no vas a escuchar nada más que ahí: el sonido de los pasos, todo eso. Y el rector, el cura, cuando íbamos llegando al altar, me dijo: "Por qué no le cantas a María, a la Virgen" —que estaba la imagen ahí—. Y yo dudé, porque digo: "¿Cómo canto el Ave María a cappella? ¿Cómo hago?". Aquí me agarró una cosa como un miedo escénico: "¿Qué hago? No sé qué hago, qué hago, esto me queda muy grande". Y Juan Falú, que es muy echado para adelante, viste, me dice: "Yo te acompaño", y punteó la guitarra ahí y me tocó el Ave María improvisado en la guitarra. Pues bueno, es un gran improvisador. Y sonó tan maravilloso, fue un momento tan extraordinario para todos... Sonaba... el sonido bajaba como una cosa ingrávida, ¿no?, muy, muy bonita. Y cuando salimos de ahí, subimos al coche para volver a Buenos Aires, a la capital, y me dice Juan: "¿Por qué no grabas?" —juntaba una serie de canciones y me dio la idea del disco ese— y me dice: "Que tengan algo que ver con la espiritualidad, claro, sí". Y me dice: "Yo te doy el título, te regalo el título: ¿Cómo le digo? Estampitas". Me pareció tan bonito y lo grabé enseguida, y fue para mí uno de los grandes éxitos que he tenido en Argentina.

Vos sabes que en los estudios sobre comunicación siempre se plantea de que la voz tiene más embarazo que la imagen. Se llama el fenómeno del flautista de Hamelin, en el que en la época en que los medios de radiodifusión eran dominantes, era más común que alguien se llevara la audiencia de una radio a otra que de un canal de televisión a otro, porque el sonido produce un efecto... te toca. El sonido te toca, la imagen no te toca. El sonido son vibraciones que llegan, que te tocan. Por eso es el fenómeno del flautista de Hamelin, pero que se repite continuamente porque tiene un dejo de realidad la música. Recordar incluso que en la colonización de toda América Latina, los violines, por ejemplo, los que usaban con los pueblos originarios los invasores, era dominarlos a través de la música. La música tenía un encanto irresistible, ¿no? Bueno, las sirenas en el caso de Odiseo... siempre hay algo de la música que te toca, te arrastra. ¿Qué nivel de conexión te asignas a la música con la religión? Coro de todas las iglesias...

Algo de irresistible tiene la música.

Y divino, de atractivo irresistible. Y mi pregunta es: ¿cuánto es de divino que hace irresistible esa atracción que produce la música? ¿Cuánto nos dicen esas voces únicas? Creaciones de Dios, por decirlo de alguna manera.

Bueno, y en las iglesias... ¿no?, cantar en una iglesia... Yo cantaba varias veces el Ave María por el casamiento de la hija de algún amigo, de algunos amigos, y la verdad es que me impresionaba mucho. El sonido era... la voz iba y volvía, y era envolvente, el sonido precioso.

Y las iglesias todas son altas, ¿no?

Sí, claro. Eso juega mucho. Por eso las corales, los coros que hacen conciertos en las iglesias y demás... no los coros solamente, los conciertos en las iglesias son muy bonitos, muy bonitos.

Viviste, creo que 14, 15 años en Francia.

Viví casi 16 años en Francia, cantando en Francia, y antes estuve en España muchos años también.

Y viendo lo que hoy pasa en Francia —que algunos analistas lo comparan con el Mayo del '68—, vos que conoces ese país con tus vivencias mucho más que la mayoría, ¿qué crees que está pasando allí con los jóvenes?

Bueno, en este caso, la... según tengo entendido, la protesta tenía que ver con algo educativo y tenía que ver con la situación de las escuelas, porque eran manifestaciones de alumnos de colegios secundarios, o sea, gente muy, muy joven. Sí, pero en el '68 era un poquito más grande, o sea, estaban los universitarios, había... Y el pedido, digamos, lo que lo que buscaba justamente en el Mayo del '68 la gente joven era un cambio muy importante en la sociedad entera, ¿no?

Operativo por la visita del Papa León XIV: se extiende el cierre total de la Avenida del Libertador

Si no me equivoco, es un hijo viviendo allá que nosotros hemos entrevistado varias veces.

Claro, claro, pero acá lo que se intentaba era pedir... y pedir en manifestaciones en Francia es muy normal, muy natural que haya una manifestación para pedir algo. Es el país de las manifestaciones, siempre ha sido así y ha sido ejemplar casi siempre. Lo que pasa es que, como le escuché decir alguna vez a François Mitterrand cuando hubo una manifestación también por la educación y que estuvo perfectamente organizada y salieron 600.000 personas a la calle —todo: estaban los alumnos, los profesores, los padres de los alumnos, fue una manifestación—, pero había lo que Mitterrand llamó les casseurs: los os rompedores, que se metían... cuando una manifestación está muy bien hecha, tratan de sacar provecho otros que no tenían nada que ver con la manifestación. Y creo que los mayores disturbios se provocaron en ese momento, no.

Qué punto de contacto hay entre esa Francia inmensa... Francia de las manifestaciones, con que Argentina, de todos los países del continente americano, es el que se le parece más. ¿Hay puntos de contacto?

Sí, me parece que sí. Aquí hay una... buena, los partidos políticos siempre hablan de "ganar la calle", ¿no? Es que ganar la calle tiene una importancia muy grande, tiene políticamente ocupar el espacio de la calle. Es muy importante para todos los partidos, es una muestra de fuerza, digamos, muy fuerte, muy importante, y yo creo que eso tiene en común. Pero hay otras cosas también en común con Francia, ¿no? Hay muchísimas cosas en las que nos parecemos, como decía en broma, por supuesto, un actor —Rudy Chernicoff— que hacía una en una actuación... Esa comparación con Francia... En Francia, hablando un francés ahí más o menos, decía al público en un lugar, un café-concert, una cosa así, decía que nos parecíamos mucho a los franceses, pero que también tenemos nuestras diferencias. Sí, por ejemplo, tanto Francia como Argentina nos creemos el ombligo del mundo, dice. En este caso, la diferencia es que los franceses no lo somos. Bueno, creo que sí, que tenemos muchas cosas. Creo que los artistas argentinos en particular siempre han tenido como una suerte de Meca en París. Los pintores, los directores de teatro, no... Bueno, hablando de Jorge Label y de Arias, en fin, y los pintores Múltiples, muchísimos. En fin, todos los pintores que han estado en Francia tantos años y que han crecido ahí también muchísimo, porque han encontrado un apoyo y un terreno propicio, ¿no? El propio Borges , no... yo creo que la obra de Borges fue impulsada internacionalmente a través de la historia francesa, no, sobre todo la editorial Gallimard, no.

¿Y por qué estás acá y no en Francia? ¿Por qué estás acá y no en Francia? ¿Te preguntaste una vez si querías volver?

Si quería volver... Sí, sí quería volver. Eso era un anhelo desde que me fui, el volver. El volver está en los genes de los argentinos.

¿Tiene que ver con la edad, que en determinado momento de la edad uno se quiere volver al origen?

Sí, además, porque es volver en condiciones de hacer lo que hacía ahí, es decir, no volver al final de su carrera cuando ya las condiciones no son las mismas, las facultades vocales en este caso tampoco, en fin, ese tipo de cosas, sino volver en plenitud, cuando estás en plenitud desde el punto de vista creativo también. Y quería repetir... quería hacer ahí algo de lo que había hecho aquí... algo de lo que había hecho ahí, no, en Francia. Sé que era difícil porque el medio francés, los medios de difusión, el medio artístico es distinto. Es muy grande, muy, muy grande. Hay mucha competencia, es muy, muy difícil. Pero aquí había algo que me llamaba, algo que me decía: "Tenés que volver, a intentar por lo menos intentarlo". Un amigo mío, Daniel Salzano —le dio un ataque al corazón en Madrid, me acuerdo, poeta maravilloso—, tuvo un problema de corazón en una calle de Madrid y me dice: "Creo que me voy a volver a la Argentina". Y digo: "¿Si vas a volver, si te parece?". "Sí, sí, sí, en cuanto me recupero, voy a volver a la Argentina. ¿Qué hago yo muriéndome en Madrid?", dijo. Claro, tipo cordobés hasta la médula, dice: "¿Qué hago yo muriéndome en una calle de Madrid?", dice. "No, si me muero, que sea en Córdoba". Bueno, pasa un poco eso a los argentinos en general: tenemos esa nostalgia y esa aspiración de así como empezamos nuestra vida acá, terminarla también acá.

Prohibieron el uso de drones durante la visita del papa León XIV

Y después de cantarle 30 minutos al Papa, después de haber sido, yo diría así, la metonimia del regreso a la democracia queda en canción, ¿qué? ¿Qué más?

Es muy difícil, porque lo del Papa no lo esperaba, de verdad, no. Nunca se me pasó por la cabeza, nunca pensé que... primero, que se iba a organizar algo así donde participaran músicos o cantantes en cada uno de los sitios donde el Papa iba a visitar e iba a presidir oa oficiar alguna ceremonia, ¿no?, algún rito...

Citando nuevamente de la importancia que hay entre la música y lo divino, indudablemente.

Sí, sí, claro que sí. La música... la música es divina, es así. Sí, sí. La música es probablemente de las artes la que más cercana está a eso, a pesar de que bueno, uno puede pensar en las estampitas con las imágenes renacentistas y uno dice: "Bueno, la pintura es la que estaba más cercana y la que difundió y transmitió las imágenes más cercanas o las que conocemos por lo menos de lo que eran la Sagrada Familia, en fin, el infierno, el cielo, todo eso, los ángeles, todo eso". Eso viene de los pintores del... del Renacimiento. Pero la música es algo que está presente siempre en todos los músicos clásicos, no en todos. Yo canté el Ave María... canto el Ave María hace tantos años, como dije antes, pero también he cantado el Ave María de Gounod , por ejemplo, que está basado en una suite armónica preciosa de Johann Sebastian Bach . Gounod lo que hizo fue escribir una melodía sobre esa suite armónica preciosa, no sé si no hubo algún problema con eso con la Iglesia.

Pero a lo que voy es: ¿es correcto que la Capilla Sixtina —la pintura— era celestial literalmente, estaba en el techo, es decir, literalmente? Ahora, me parece que el avance de las técnicas audiovisuales han permitido la creación de imágenes y la difusión de imágenes a una velocidad que ya no es patrimonio exclusivo de determinados ámbitos, mientras que la música resiste cualquier cambio tecnológico, no importa la plataforma que sea, no pierde su condición de divinidad y de su pureza, su pureza sin mistura, no, sea la plataforma que sea, claro.

Además, uno piensa que la música... vos podés escuchar una música... una música llamada, digamos, celestial, una música maravillosa que vos relacionas con lo divino y demás. Escucha la música y observa lo que vos quieras. Estás mirando cualquier imagen y cerrarás los ojos y seguirás escuchando la música e imaginás cualquier cosa.

Pensaba recién —asociación libre vino a mi cabeza— la idea de vocación. Fíjate que la vocación viene de vox. Es una voz supuestamente de Dios que te llama, que llama a algunos y no a todos, ¿no? O sea, nuevamente, que el sonido es más fuerte que la imagen, sí. Otra vez. Y que lo que nos hace humanos y nos diferencia de nuestros parientes entre los mamíferos inclusive, es nuestra capacidad de poder expresar sonidos inteligibles.

Claro, las palabras, ¿dónde nacen las palabras? Eso es fantástico. Seguirle la pista al nacimiento de los idiomas, de las palabras, es algo apasionante, ¿no?

Disfrutá mucho, disfrutá mucho, disfrutá mucho ese don que te vuelve a dar, ese golpe en la puerta que te vuelve a dar el destino y felicitaciones por toda tu carrera y un honor tenerte acá.

De verdad, soy un... diría que soy un agradecido, porque lo tomo —teniendo en cuenta la situación en que va a suceder todo— como una gran bendición en este momento de mi vida, además, que es un momento feliz, además, de mi vida, y lo tomo como una gran bendición, ¿no? Así en esa situación es maravillosa.

Y diría muy merecido. Muchas gracias. Muchas gracias porque tenemos el privilegio de tener a Jairo aquí en presencia.

MEG/LMM