Falleció Tinto Brass, el director de cine erótico que rechazó La Naranja Mecánica

El cineasta italiano Tinto Brass falleció este miércoles a los 93 años. Reconocido internacionalmente como el gran maestro del cine erótico italiano, fue una figura transgresora y polémica en la industria audiovisual europea.

El fallecimiento del realizador fue confirmado por sus familiares mediante un comunicado, en el que precisaron que realizarán el funeral de forma íntima. Sus películas eróticas y sexuales eran criticadas, a tal punto que él mismo se presentaba como el cineasta "más censurado de todos los tiempos".

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Reconocido a nivel mundial por una filmografía hedonista y provocadora, Brass convertía sus producciones en eje de grandes debates sociales y culturales. El ejemplo más evidente es "Calígula" (1979), con la que sacudió la polémica con escenas de orgías y que incluso fue denunciada por presunta necrofilia.

El realizador expresaba su interés por reflejar el mundo del sexo, con la intención de exhibir al "hombre de verdad" desde sus pulsiones íntimas. El ejemplo más claro lo mostró en una trilogía sobre el sexo y el poder: "Salon Kitty" (1975), sobre un lupanar para jerarcas nazis, y la propia "Calígula".

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El vínculo de la celebridad con el arte cinematográfico comenzó tempranamente durante su infancia, cuando se vio impactado por el afiche publicitario de la obra "San Giovanni decollato", protagonizada por el cómico Totò. El realizador nació bajo el nombre de Giovanni Brass el 26 de marzo de 1933 en Milán, pero decidió adoptar de niño el seudónimo con el que alcanzaría fama mundial como un tributo directo al reconocido pintor Tintoretto.

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Impulsado por su fascinación por el séptimo arte, años más tarde viajó a la capital francesa para presentar un proyecto basado en la poesía de Jacques Prévert en la Cinémathèque de París, insertándose de lleno en el circuito cultural de la Nouvelle Vague.

Durante su residencia en territorio francés, comenzó desempeñándose en tareas de montaje en la Cinémathèque, donde tuvo como primera asignación un documental sobre Chagall dirigido por Joris Ivens. En ese contexto institucional conoció al célebre realizador Roberto Rossellini, referente fundamental del neorrealismo italiano, quien se acercó personalmente para contactarlo.

Brass colaboró con el reconocido maestro en el montaje de su trabajo sobre La India y ejerció tareas de asistencia en la dirección de la célebre cinta "Il generale Della Rovere", experiencia previa determinante antes de dar el salto decisivo al rodaje de sus propios proyectos.

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El debut oficial como director se concretó en el año 1963 mediante el rodaje del largometraje "Chi lavora è perduto", una producción centrada en la vida de jóvenes de corte anarquista. En esa ópera prima experimentó por primera vez el severo accionar de los órganos de censura, que lo obligaron a sustituir el título original por In capo al mondo.

En el transcurso de los rodajes, la extrema tensión laboral acumulada provocó que el profesional sufriera una severa intoxicación por consumo de nicotina. A raíz de aquel episódico cuadro de salud, el realizador decidió abandonar definitivamente el cigarrillo tradicional para volcarse al consumo de puros.

Tiempo después de aquel turbulento episodio, logró cosechar un notable éxito comercial a través de La Chiave, su aclamada película de 1983 sobre la búsqueda identitaria de una pareja durante el régimen fascista. Pese al renombre de sus producciones de mayor presupuesto, el creador siempre sostuvo que su trabajo favorito dentro de su filmografía había sido L'Urlo, una cinta realizada en 1968.

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La historia abordaba la huida desenfrenada de una joven novia que optaba por abandonar a su familia burguesa para sumergirse de lleno en una vorágine de libertad y desenfreno. La plena confianza invertida en este proyecto libertario lo llevó a rechazar la propuesta formal de dirigir La Naranja Mecánica.

En el plano de la vida personal, el realizador formó una familia junto a la guionista Carla Cipriani, con quien tuvo dos hijos llamados Beatrice y Bonifacio. Además de su vasta producción audiovisual, mantuvo una estrecha vinculación con la arena política a través de su colaboración con el antiguo Partido Radical italiano.