El depravado Calígula, el emperador que inspiró una de las películas más polémicas del siglo XX

Estrenada en agosto de 1979, hace 45 años, la película "Calígula", basada en la vida del emperador romano, fue descrita por una de sus protagonistas, Helen Mirren, como "una mezcla irresistible de arte y genitales". Pero se quedó corta. La cinta causó tal indignación a causa de sus escenas de sexo que fue censurada en muchos países.

Mirren, que interpretó a la promiscua esposa del emperador, Cesonia, recordó recientemente que "Calígula" fue su "primera película pornográfica" y que "todos estaban desnudos" en el set de filmación. Otras actrices afirmaron más tarde que el productor las obligó a realizar actos sexuales genuinos en las escenas de las orgías organizadas por Calígula.

Escrita por Gore Vidal y dirigida por Tinto Brass, "Calígula" fue la primera producción de Penthouse Films International, parte del imperio de revistas eróticas propiedad del famoso "barón del porno" Bob Guccione. En su momento fue la película más cara jamás producida: se fabricaron 3.592 trajes y 2.000 pelucas con cabello real, además de una galera romana de 53 metros de largo.

"Calígula", protagonizada por Helen Mirren y Malcolm McDowell, dejó al mundo estupefacto cuando se estrenó

Malcolm McDowell interpretó al emperador Calígula.

Según historiador de cine estadounidense Thomas Negovan: "Tinto contrataba a ladrones y prostitutas, literalmente. Quería la sal de la vida, gente con cicatrices y dientes faltantes" mientras "Gore tenía en mente la visión históricamente más precisa de Roma jamás proyectada".

Pero después de finalizar el rodaje en Roma en 1976, Guccione filmó en secreto escenas pornográficas adicionales y empalmó el material hardcore en el corte final. No se lo contó a Vidal ni a Brass, quienes se mostraron horrorizados por la traición en la posproducción y solicitaron que sus nombres se eliminaran de los créditos.

"Estoy orgulloso del trabajo que hice, de eso no hay duda", dijo el actor Malcolm McDowell, que interpretó a Calígula. "Pero Bob introdujo en la película todo ese material obsceno, porno descarado y moderno. Para mí, eso fue una traición absolutamente escandalosa y sin precedentes".

Helen Mirren interpretó a la esposa del emperador, Cesonia.

Helen Mirren recordó recientemente que las personas que entraban en el set de filmación completamente vestidas se sentían avergonzadas.

McDowell afirmó haber quedado en estado de shock al ver la versión final de la película. "Realmente me deprimió mucho. De hecho, creo que entré en una depresión. Me afectó mucho. Honestamente, creo que fue una de las razones por las que me fui de Inglaterra".

"No se suponía que fuera una película porno", dijo Negovan al diario The Independent. "¿Crees que Helen Mirren y John Gielgud aceptaron un trabajo en una película porno sin argumento? No, esa es la cuestión. Como si tuviera un guion. Tenía decorados increíbles, vestuario increíble. Y la gente realmente se esforzó para hacer esta película".

Prohibida en muchos países, "Calígula" fue definida por un crítico como un "holocausto moral"

Llena de desnudez frontal total, violencia sexual, orgías, castración y necrofilia, la película de 1979 está inspirada en la corta vida del emperador Calígula, recordado como uno de los monarcas más depravados del Imperio Romano. El film dejó estupefacto al público.

En una de las escenas más impactante de la cinta, Calígula viola a un matrimonio después de su boda. También aparece visitando un burdel romano, donde un grupo de mujeres con orgasmos permanentes nadan en una piscina mientras esperan para ser violadas por el emperador.

Malcolm McDowell estuvo involucrado en la mayoría de las escenas impactantes de la película​

En otras escenas, Calígula abusa sexualmente de un cortesano del palacio y tiene relaciones sexuales con su hermana muerta. Más adelante, el emperador aparece enviando a una serie de hombres jóvenes a la muerte y ordena a mujeres hermosas que se desnuden y se sometan a sus impulsos.

Durante una de las orgías palaciegas, se ve a Calígula declararon a sus invitados que si alguien "dura" más de tres horas le daría un falo de arcilla como premio especial por su resistencia.

"Todos estaban desnudos en esa película. Era como presentarse todos los días en un campamento nudista. Te sentías avergonzado si llevabas la ropa puesta", dijo Helen Mirren, cuyo personaje aparece dando a luz con los brazos y las piernas abiertos y suspendida frente a la mirada de la corte imperial.

El coprotagonista John Gielgud, cuyo personaje se suicida en la película, se manifestó encantado de trabajar rodeado de tantos hombres desnudos en el set. "En el momento en que sonó la campana para el almuerzo, todos pusieron sus manos delante de sus genitales y corrieron a comer pizza con sus familias", recordó.

La modelo británica Jane Hargrave fue una de las chicas "Penthouse" que Guccione reclutó para las escenas adicionales que incluían las visitas del emperador al burdel montado en el palacio imperial.

"Tenía una gran presencia, mucho poder y una voz de Dios muy profunda", recordó Hardgrave sobre su primer encuentro con Guccione. "Dijo que necesitaba mirarme. Tuve que subir al baño, quitarme la ropa y él se sentó sentado en el dormitorio. Me quedé allí desnuda y tuve que superar mi timidez. Me preguntó si me importaría que me cortara el vello púbico".

Guccione reclutó a docenas de modelos, conocidas como "pets" (mascotas), a quienes convenció de participar en orgías, les dio píldoras anticonceptivas para agrandar sus pechos y las obligó a ver videos de bestialismo.

"Me invitó a pasar al dormitorio principal", dijo recordó Hardgrave. "Tenía un vídeo de mujeres teniendo sexo con animales. Una chica con un cerdo. Creo que quería escandalizarme".

La modelo (que interpretó a la sacerdotisa de Isis) dijo que el productor deseaba que todos los actores participaran en actos sexuales reales durante la filmación. "Él quería que todos participáramos en una orgía. Yo era, literalmente, una adolescente", dijo.

Estrenada en 1979 en cines italianos y luego en Estados Unidos al año siguiente, "Calígula" enfrentó problemas legales y controversias por su contenido violento y sexual y fue prohibida en numerosos países (Bielorrusia es la única nació que aún se mantiene firme en su censura).

Aunque con el paso del tiempo se convirtió en un clásico de culto, al principio la película fue un fracaso y recibió críticas feroces, lo que le costó millones a Guccione.

La película tenía varias escenas en las que los actores participaban en grandes orgías.

Un comentarista la definió como un "holocausto moral" mientras un cronista del New York Observer dijo que la película era "una basura repugnante, absolutamente inútil y vergonzosa". Otro crítico calificó el filme como de "de interés principalmente para sadomasoquistas".

En la vida real, el emperador Calígula era tan depravado como lo muestra la película: tuvo sexo con sus tres hermanas, quería casarse con su caballo y era tan susceptible con su calva que si sorprendía a alguien mirándola con desprecio, lo sentenciaba a muerte.

El emperador Calígula, uno de los locos más famosos de la Antigua Roma

El emperador Calígula reinó en Roma entre los años 37 y 41 d.C.

Nacido en el año 12 d.C., Calígula era hijo del renombrado general romano Germánico y su esposa, Agripina la Mayor, y recibió ese nombre porque significa "pequeña bota", en referencia al diminuto uniforme militar con el que lo vestían sus padres.

La madre y los hermanos de Calígula murieron en prisión tras ser acusados ​​de traición, tras lo cual su tío abuelo el emperador Tiberio lo adoptó y le convirtió a él y a su hijo en herederos del imperio.

Cuando ascendió al trono en el año 38 d.C. sus locuras criminales -causadas probablemente por una grve enfermedad, como epilepsia o hipertiroidismo- lo llevaron a ser uno de los emperadores más terribles que tuvo Roma.

"La naturaleza parece haberlo concebido para mostrar cuáles son los vicios más repulsivos que pueden tener los personajes más encumbrados de esta tierra", dijo el historiador romano Séneca sobre Calígula.

Tácito, otro cronista romano, definió a Calígula como "commotus ingenio" (de mente perturbada) mientras Suetonio sentenció que su locura lo convirtió en un "monstruo".

corta vida de Calígula fue una sucesión de atrocidades y desenfreno, y el abanico de sus excesos no puede ser más amplio: incesto, rapto, estupro, violación, sodomía, blasfemia… También hizo crear en el palacio imperial un burdel de clase alta donde podía estar con mujeres y hombres jóvenes (algunos eran niños) por dinero.

Además de entregarse a los placeres carnales del sexo y la gula, Calígula torturaba a senadores de alto rango haciéndolos correr kilómetros delante de su carro o los humillaba haciéndolos llamar a cualquier hora solo para exhibirse desnudo ante ellos. También se cree que solía revolcarse en dinero y beber piedras preciosas disueltas en vinagre, y era tan aficionado a su caballo que intentó convertirlo en cónsul.

"Conseguía a mujeres de sus vecinos durante banquetes de boda y exigía que se casaran oficialmente con él", relata Joël Schmidt en La muerte de los césares. "Nada lo detenía. A veces era consciente de esto, con frecuencia sufría por ello, pero no podía escapar de las fuerzas malignas que lo obsesionaban y lo llevaban a la perdición".

Calígula tuvo cuatro esposas. A la primera, Livia Orestila, la violó en el transcurso de su boda y la repudió al cabo de unos días. A la segunda, Lolia Paulina, le prohibió tener relaciones sexuales tras divorciarse de ella. Su tercera esposa fue su hermana, Agripina.

El emperador amenazaba en broma con torturar o matar a su cuarta y última esposa, Cesonia, de quien se decía que era tan hermosa que Calígula la exhibió desnuda delante de sus amigos. En otra ocasión, expuso a su esposa desnuda en público. "Recuerda que tengo derecho a hacerle cualquier cosa a cualquier persona", le dijo en otra ocasión.

Las mujeres casadas de la corte, especialmente, comenzaron a ser obligadas a mantener relaciones sexuales con el césar, bajo amenaza de acusarlas de adulterio o divorcio. A veces violaba a alguna mujer en el transcurso de un banquete y volvía a la mesa para brindar por ella, para humillar a su marido.

Cuando no conseguía saciarse con mujeres, Calígula buscaba hombres. Mantuvo romances con el cónsul Marco Lépido y el actor Mnéster y según relata Fernando Bruquetas de Castro en Reyes que amaron como reinas, "Valerio Cátulo, joven de una familia consular, llegó a vociferar que había violado al emperador y que tenía agotados los miembros por este comercio con Calígula".

"El verdadero problema era que Calígula tomaba su naturaleza divina tan en serio que vivía en un mundo de fantasía con manifestaciones estrafalaria", dice Vivian Green en su libro La locura al poder. "Sus excesos en ese mundo fantástico fueron la base de su locura".

Además de entregarse a los placeres carnales del sexo y la glotonería, Calígula torturaba a senadores de alto rango haciéndolos correr kilómetros delante de su carro. Sus diversiones agotaron el tesoro romano más rápido de lo que podía reponerlo con impuestos y extorsión y la crisis política se agravó.

"Hay que ser frugal o ser emperador", decía Calígula cuando le pedían que no derrochara tanto dinero".

En el año 41 d.C., Calígula fue apuñalado hasta la muerte, junto con su esposa y su hija, por oficiales de la Guardia Pretoriana liderados por Casio Querea. Según Schmidt, cuando Calígula murió "lo acosaban terribles remordimientos y se arrastraba por el suelo llorando, sollozando, implorando perdón".

En palabras del cronista romano Dion Casio fue en el momento de su muerte en que Calígula "se dio cuenta de que no era un dios".

