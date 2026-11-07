35ª Marcha del Orgullo LGBT: a qué hora empieza, los shows previstos y el recorrido

Este sábado 7 de noviembre tendrá lugar la edición número 35 de la Marcha del Orgullo LGBTINB+ antifascista y antirracista. La movilización se realizará bajo el lema "¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!". También participarán organismos de derechos humanos y sindicatos.

La convocatoria para la concentración llama a encontrarse desde las 14:00 en la intersección de las calles Lima y Avenida Belgrano, donde se realizará una previa con diferentes artistas y DJ's. Posteriormente, a las 17:00 se llevará a cabo una intervención por la Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores sobrevivientes.

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La convocatoria también contará con un homenaje a Taty Almeida y las Madres de Plaza de Mayo, con la participación de la Agrupación H.I.J.O.S. Capital, luego tendrá lugar el acto central y a las 17:30 comenzará el recorrido con destino al Congreso de la Nación.

Según un comunicado de las organizaciones que llevan adelante la Marcha del Orgullo, estas agrupaciones "rechazan el intento de borramiento y exclusión de su colectivo por parte del gobierno libertario y reclaman que la inclusión de la diversidad sexual y la prevención de la violencia por prejuicio vuelva a ocupar un lugar central en las políticas del Estado".

Otro de los reclamos principales es la aprobación del proyecto de Ley "Reconocer es Reparar", el cual busca alcanzar una Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores sobrevivientes de la violencia estatal por motivos de identidad de género, argumentando que sufren una situación de extrema vulnerabilidad social y abandono, para garantizarles reconocimiento social, inclusión y acceso integral a la salud.

Marcha el Orgullo

La convocatoria para la masiva movilización es realizada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica (OLH), impulsada por el Frente Orgullo y Lucha integrado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA) y 100% Diversidad y Derechos y otras organizaciones LGBTINB+ de todo el país.

Organismos de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital y NIETES, al igual que sindicatos de ambas CTA y las Secretarías de Genero y DDHH de la Confederación General del Trabajo (CGT) también participarán de la movilización.

AS.