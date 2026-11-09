Agenda de León XIV este lunes: horarios y misa en Buenos Aires

El papa León XIV encara este lunes 9 de noviembre su primer día completo de actividades oficiales en territorio argentino, tras haber arribado el domingo por la tarde a Aeroparque desde Montevideo. Después de ser recibido formalmente por Javier Milei, su hermana, Karina, y el canciller Pablo Quirno y brindar un discurso en el Palacio Libertad, el Pontífice desplegará un ajustado itinerario.

La primera estación de la jornada matutina tendrá lugar a las 9:15 en el conurbano bonaerense, cuando la comitiva papal visite las instalaciones del Pequeño Cottelengo Don Orione en la localidad de Claypole. Allí mantendrá un contacto directo con los trabajadores de salud y los residentes con discapacidad.

María Belén Ludueña y su bebé Vito Macri, protagonistas de la bienvenida porteña al Papa León XIV

A las 11:30 se desarrollará el plato fuerte del cronograma: la Santa Misa en Palermo. La ceremonia se montará en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, punto estratégico elegido para albergar a una masiva multitud de fieles.

Tras el descanso del mediodía, el ritmo de los compromisos oficiales se reanudará en el barrio porteño de Puerto Madero. A las 16:10, León XIV encabezará un encuentro socioeconómico con representantes del mundo del trabajo en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad

Poco después, la agenda oficial se desplazará hasta el barrio de Retiro para abordar el frente institucional y diplomático. A las 17:30, León XIV mantendrá un encuentro en las instalaciones del Palacio San Martín con líderes de comunidades cristianas y referentes de diversas tradiciones religiosas.

El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad

A las 18:45, el Sumo Pontífice ingresará a la Catedral Metropolitana para presidir la celebración de vísperas junto a obispos, sacerdotes y miembros de los equipos sinodales de Argentina.

Llegó el papa León XIV a la Argentina

El cierre formal de la primer jornada completa volverá a concentrarse en la sede de la Iglesia porteña. A las 19:45, el Jefe del Vaticano compartirá una cena de trabajo con los obispos en las instalaciones del Arzobispado de Buenos Aires.

El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.

Para garantizar la fluidez de las actividades y la movilidad de la cápsula de seguridad, los organismos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia mantendrán despliegues especiales en los corredores de tránsito.

BGD/AF