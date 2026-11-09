Agenda de León XIV este lunes: horarios y misa en Buenos Aires

El papa León XIV encara este lunes 9 de noviembre su primer día completo de actividades oficiales en territorio argentino, tras haber arribado el domingo por la tarde a Aeroparque desde Montevideo. Después de ser recibido formalmente por Javier Milei, su hermana, Karina, y el canciller Pablo Quirno y brindar un discurso en el Palacio Libertad, el Pontífice desplegará un ajustado itinerario.
La primera estación de la jornada matutina tendrá lugar a las 9:15 en el conurbano bonaerense, cuando la comitiva papal visite las instalaciones del Pequeño Cottelengo Don Orione en la localidad de Claypole. Allí mantendrá un contacto directo con los trabajadores de salud y los residentes con discapacidad.
María Belén Ludueña y su bebé Vito Macri, protagonistas de la bienvenida porteña al Papa León XIV
A las 11:30 se desarrollará el plato fuerte del cronograma: la Santa Misa en Palermo. La ceremonia se montará en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, punto estratégico elegido para albergar a una masiva multitud de fieles.
Tras el descanso del mediodía, el ritmo de los compromisos oficiales se reanudará en el barrio porteño de Puerto Madero. A las 16:10, León XIV encabezará un encuentro socioeconómico con representantes del mundo del trabajo en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Poco después, la agenda oficial se desplazará hasta el barrio de Retiro para abordar el frente institucional y diplomático. A las 17:30, León XIV mantendrá un encuentro en las instalaciones del Palacio San Martín con líderes de comunidades cristianas y referentes de diversas tradiciones religiosas.
A las 18:45, el Sumo Pontífice ingresará a la Catedral Metropolitana para presidir la celebración de vísperas junto a obispos, sacerdotes y miembros de los equipos sinodales de Argentina.
El cierre formal de la primer jornada completa volverá a concentrarse en la sede de la Iglesia porteña. A las 19:45, el Jefe del Vaticano compartirá una cena de trabajo con los obispos en las instalaciones del Arzobispado de Buenos Aires.
Para garantizar la fluidez de las actividades y la movilidad de la cápsula de seguridad, los organismos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia mantendrán despliegues especiales en los corredores de tránsito.
BGD/AF