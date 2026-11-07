Comenzó la 35° Marcha del Orgullo y tendrá su acto central frente al Congreso

En una tarde fresca y soleada en Buenos Aires, luego de alguna breve lluvia matinal, se lleva adelante la 35° Marcha del Orgullo LGBT, con el habitual escenario de canticos, banderas y también reclamos, este año bajo el lema "¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”.

El punto inicial de la convocatoria fue en la zona de la intersección de la avenida Belgrano con Lima, al lado de la 9 de Julio. y Lima.

Marcha del Orgullo - FOTOS DE SERGIO PIEMONTE | Crédito: Sergio Piemonte

Marcha del Orgullo 07112026

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El encuentro inició con una "previa" musical, de la mano de DJ's, música y una gran feria de artesanos. Ambas calles se llenaron de carteles de "Señor presidente, está es la libertad que avanza", testimonios de familiares y personas trans en reclamo de reparación histórica e igualdad de derechos; un camión de ATE estaba en medio de la concentración.

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"Travestis estatales en la calle, reparación histórica es la deuda del Estado. Tenemos derecho a salarios dignos, estabilidad laboral. Javier Milei dictador. Revolución sindical y sexual. Queremos traVajar, no queremos ser más esta humanidad. Lesbicidio nunca más", decía el extenso comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Marcha del Orgullo - FOTOS DE SERGIO PIEMONTE | Crédito: Sergio Piemonte

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Entre quienes marchan hay carteles de Sanidad, ATSA, bares LGBT como Contramano 1984, el frente Orgullo y Lucha, Barrios de Pie, Argentina Afros LGBT, la Comunidad Eslovaca Queer, CGT y CHA (Comunidad Homosexual Argentina). Además, se encontraban puestos como el de Argentina Intersex que pidió: "Que la obsesión médica binaria por 'normalizar' los cuerpos intersex, no permita la muerte".

Marcha del Orgullo - FOTOS DE SERGIO PIEMONTE

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A las 17:00 se llevará a cabo una intervención por la Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores sobrevivientes.

La convocatoria también tendrá un homenaje a Taty Almeida y las Madres de Plaza de Mayo, con la participación de la Agrupación H.I.J.O.S. Capital, y el acto central será frente al Congreso de la Nación.

Según un comunicado de las organizaciones que llevan adelante la Marcha del Orgullo, estas agrupaciones "rechazan el intento de borramiento y exclusión de su colectivo por parte del gobierno libertario y reclaman que la inclusión de la diversidad sexual y la prevención de la violencia por prejuicio vuelva a ocupar un lugar central en las políticas del Estado".

Otro de los reclamos principales es la aprobación del proyecto de Ley "Reconocer es Reparar", el cual busca alcanzar una Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores sobrevivientes de la violencia estatal por motivos de identidad de género, argumentando que sufren una situación de extrema vulnerabilidad social y abandono, para garantizarles reconocimiento social, inclusión y acceso integral a la salud.