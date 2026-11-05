Conductor que circulaba sin patente fue detenido tras intentar sobornar a la Policía: “Te doy plata para el almuerzo, ¿no aceptan plata ustedes?”

Un conductor que trató de sobornar a efectivos de la Policía de la Ciudad para que no le hicieran una multa terminó detenido.

Todo sucedió en la Avenida General Paz y Balbín, sentido al Río de la Plata, cuando personal policial observó un Citroën C4 gris sin dominio y lo detuvo para identificar a su conductor.

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Tras comprobar la irregularidad, los agentes se dispusieron a hacer el acta de infracción y remitir el auto, entonces el conductor les dijo que el vehículo “estaba vendido” y trató de sobornarlos. “Te doy plata, te doy plata para el almuerzo, ¿no aceptan plata ustedes? Te doy el noventa por ciento”, ofreció.

El personal llamó a la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Alejandro García, que dispuso el arresto del hombre por el delito de cohecho activo, además del labrado de un acta de infracción municipal y la remisión del auto.

3 delincuentes detenidos y 2 policías heridos durante un intento de robo en Ituzaingó

El pasado martes 3 de noviembre, se produjo un enfrentamiento en la localidad de Ituzaingó, tras un asalto. Todo comenzó en la intersección de 26 de Abril y Balbastro, cuando un grupo de delincuentes que se movilizaban en un Peugeot 206, le robó su vehículo a una mujer.

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La policía recibió la alerta y desplegó un operativo cerrojo que les permitió encontrar a los sospechosos en la colectora del Acceso Oeste, a la altura de la esquina de la calle Juan Agustín García, donde los tres ladrones bajaron del vehículo y les dispararon a los agentes.

La policía repelió la agresión y consiguió detener a los delincuentes, pero dos agentes terminaron con heridas de bala como resultado del enfrentamiento.

Los delitos que se les imputan a los detenidos son "robo agravado de automotor, uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, resistencia y atentado contra la autoridad y lesiones al personal policial".



HM