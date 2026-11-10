Crean un sistema que filtra y elimina los microplásticos que liberan las prendas cuando se usa el lavarropas

Cada vez que ponemos a funcionar el lavarropas, además de limpiar la ropa, podemos estar contribuyendo, sin saberlo, a contaminar el ambiente. Es que muchas prendas confeccionadas con fibras sintéticas, especialmente las de poliéster, desprenden durante el lavado diminutas partículas de plástico. Esos residuos viajan con el agua hacia los desagües y pueden terminar en ríos, lagos y océanos.

Ahora, un equipo de científicos españoles desarrolló una tecnología que promete ayudar a resolver ese problema.

El avance fue presentado por investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ), un centro compartido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Politécnica de Valencia. Su propuesta combina tres elementos relativamente sencillos: arena, dióxido de titanio y luz ultravioleta.

La tecnología combina dos procesos: primero retiene las partículas plásticas y después las degrada



En pruebas de laboratorio, el dispositivo consiguió eliminar por completo los microplásticos de poliéster detectables en el agua procedente de lavados domésticos.

El desarrollo, publicado en la revista científica Chemical Engineering Journal, apunta a combatir una fuente de contaminación poco visible. El poliéster es uno de los materiales más utilizados en la industria textil. Su componente principal, el PET, también se emplea en botellas y numerosos envases. El problema es que, durante el uso y lavado de las prendas, las fibras se deterioran y liberan fragmentos microscópicos que resultan difíciles de retirar mediante los tratamientos convencionales.

Una solución innovadora

La tecnología utiliza arena comercial y pequeñas esferas de sílice recubiertas con dióxido de titanio. La primera cumple una función mecánica: atrapa las partículas plásticas. La segunda aporta una capacidad adicional: cuando recibe luz ultravioleta, desencadena reacciones químicas capaces de degradar esos residuos.

Esta combinación permite superar una limitación de los filtros tradicionales. Si las partículas quedan simplemente retenidas, terminan acumulándose y pueden obstruir el dispositivo. De hecho, los investigadores comprobaron que la arena, sin iluminación, solo retenía alrededor del 70% de los microplásticos.

La diferencia aparece cuando interviene la fotocatálisis, un proceso que utiliza la energía de la luz para acelerar reacciones químicas. El material se coloca dentro de un reactor tubular equipado con luces LED ultravioletas, por el que circula el agua contaminada. Allí se producen simultáneamente la filtración y la degradación de los residuos.

Los ensayos mostraron la desaparición de las partículas detectables de PET y una mineralización cercana al 95%, es decir, la transformación de buena parte del plástico en sustancias más simples. Esto resulta importante porque otros tratamientos pueden fragmentar los microplásticos y generar partículas todavía más pequeñas, conocidas como nanoplásticos.

Todavía falta camino

Otra ventaja es que el material puede reutilizarse. Durante la investigación, los científicos procesaron más de 50 litros de agua utilizando el mismo compuesto, regenerándolo entre ciclos. Tampoco detectaron liberación de titanio en el líquido tratado.

Sin embargo, el dispositivo todavía está lejos de incorporarse a los lavarropas hogareños. Las pruebas se realizaron a escala de laboratorio, con agua de lavado sin detergente y tiempos de procesamiento prolongados. Además, el rendimiento máximo se obtuvo trabajando con un caudal muy reducido.

Los investigadores deberán comprobar ahora su eficacia en condiciones reales, mejorar la velocidad del tratamiento y evaluar sus costos. Entre las aplicaciones posibles mencionan las lavanderías industriales, las fábricas textiles y las plantas de tratamiento de efluentes.

El equipo también estudia adaptar el sistema a otros tipos de plásticos y aguas contaminadas. Si consigue superar esas dificultades, una tecnología basada en materiales relativamente accesibles podría convertirse en una nueva herramienta para reducir una contaminación que comienza, muchas veces, dentro de nuestras propias casas.

cp