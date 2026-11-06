De una embarazada de siete meses a una mujer de 87 años: las historias detrás de los voluntarios del Papa Leon XIV

Más de 25.000 voluntarios a nivel nacional y 150 personas en la organización interna esperan con fuerte emoción la llegada del Papa León XIV. El Pontífice estará en territorio argentino del 8 al 11 de noviembre, en una visita que recorrerá los principales puntos del país: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

“Nosotros habíamos hecho un cálculo aproximado, pero la realidad es que no esperábamos tantas personas dispuestas a ayudar”, contó Federico Desteffaniz, coordinador general del equipo nacional de voluntarios de la Conferencia Episcopal Argentina.

Se prevé la presencia de casi cinco millones de fieles, similar a la multitud que reunió la celebración de la final de la Copa del Mundo Qatar en 2022, según la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida.

La misión de los diversos voluntarios

El voluntario cumplirá una tarea fundamental para el desarrollo de la jornada en el Monumento de los Españoles, la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Los turnos serán rotativos entre la mañana y la tarde, y estarán a cargo de guiar la multitud durante el recorrido papal y de desconcentrarla una vez finalizado el evento. También estarán en los puestos de hidratación, higiene y estacionamiento.

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Nicole Hernández, coordinadora de comunicaciones del equipo nacional de voluntarios, expresó la sorpresa por la magnitud de voluntarios y la diversidad de edades en la entrega del kit. “Vino una mujer embarazada de siete meses a retirar su kit de voluntaria. Otro chico en silla de ruedas y una señora de 87 años”, aunque agrega que la edad promedio ronda entre los 40 a 50 años.

Aunque cada jurisdicción tiene su propia coordinación provincial, los voluntarios están divididos por remeras de color: con amarillo los voluntarios, con rojo los coordinadores de voluntarios, con verde los coordinadores de área y con azul los coordinadores nacionales. Existe un coordinador de cuadrilla cada diez personas y luego están los superiores, que tienen la responsabilidad de supervisar. De amarillo o azul, se consideran un simple voluntario.

El papel del voluntario es primordial al momento de recibir a los peregrinos: la importancia del buen trato, el cuidado personal, la predisposición y, sobre todo, la entrega. “Es un momento histórico y todos queremos ser parte de esto”, sostuvo Hernández.

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Los voluntarios podrán acceder al transporte público de manera gratuita durante los días de la visita, con una tarjeta SUBE especial. Esa norma aplicará para aquellos que hagan su servicio en Buenos Aires, pero para llegar con rapidez hasta Luján necesitarán otro tipo de traslado.

La convocatoria supera a los porteños, si bien una mayoría proviene del AMBA, muchos viajan desde el interior del país. En ese caso, los viajantes gozan de un alojamiento cubierto por el episcopado. En los siguientes días estarán siendo informados, mediante los canales de difusión oficiales, la tarea y el alojamiento asignado. Además del mail y el canal de WhatsApp oficial, cada uno tiene su portal de voluntario, perfil y condición.

Desde la organización, reconocen que la misa en el Monumento de los Españoles convocará a mucha más gente que la Vigilia de los Jóvenes. En Buenos Aires habrá alrededor de 13.000 voluntarios; en Córdoba, 8.000, y en Luján, 4.000, estimando la asistencia de peregrinos en el lugar.





Cómo es la preparación del voluntario

Ángeles Alvarez Icazatti se postuló junto a su marido para la visita del Papa. Los requisitos fueron simples: ciudadanos argentinos, de 18 a 65 años, independientemente de la religión. La admisión llegó a las pocas semanas.

Una vez admitida, se registró en el portal web de la Conferencia Episcopal Argentina y debió realizar “una novena”: capacitación de nueve ejercicios de carácter religioso previo a la llegada del Papa. Rezar y meditar con el servicio, practicar la empatía y comprometerse con una acción son algunas de las tareas. La idea es “prepararte espiritualmente, es un momento único”, cuenta Ángeles.

Al mismo tiempo, forma parte de un chat grupal con su coordinador de cabecera y otros 43 voluntarios. Ya sabe dónde va a estar ubicada y qué turnos tiene que ocupar, pero aún desconoce las actividades que llevará a cabo, aunque supone que estará asistiendo a los ministros de eucaristía a darle la comunión a miles de peregrinos. Estará ubicada en el sector, lo más próximo al escenario, y para la misa en el Monumento de los Españoles cubrirá los horarios de 22:30 a 15:00, mientras que para el día siguiente, en la Vigilia de los Jóvenes, estará de 09:30 a 23:59.

“Yo no lo veo como un sacrificio, lo vivo con una emoción tremenda”, afirma conmocionada. Acostumbrada a servir en hospitales y comedores, Alvarez Icazatti cuenta que cuando se ofrece como voluntaria deja su historia de lado para ponerse como servidora: “Soy otra persona. Tengo otra energía, otro entusiasmo. Ganas de ayudar”.