Entre aplausos, expectativa y un recibimiento oficial: así fue la llegada del papa León XIV a Uruguay

El avión del Papa tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, durante la tarde de este viernes. A su llegada, León XIV descendió de la aeronave para iniciar su agenda en territorio uruguayo, en una jornada que despertó la atención de la comunidad católica y de las autoridades del país.

Papa León XIV llega a Uruguay

La llegada de León XIV representa un acontecimiento histórico para Uruguay, ya que pasaron más de 38 años desde la última visita de un pontífice al país. El antecedente más reciente fue el viaje de Juan Pablo II, quien estuvo en territorio uruguayo en mayo de 1988, durante su segundo recorrido apostólico por la región.

Papa León XIV llega a Uruguay

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De la visita de León XIV a Uruguay se espera, principalmente, un mensaje de esperanza, unidad y compromiso social, dirigido tanto a los creyentes como a quienes no profesan la religión católica. Celebrará misas, visitará sectores vulnerables y participará de una vigilia de oración en el Estadio Centenario. Uno de los objetivos centrales de la visita será acercar el mensaje de la Iglesia a distintos sectores de la sociedad uruguaya y fortalecer el vínculo con la comunidad católica.

Papa León XIV llega a Uruguay

Para su visita se preparó un vehículo ensamblado localmente, con matrícula vaticana S.C.V. 1. Es un detalle interesante para acompañar con imágenes del traslado del pontífice.

Papa León XIV llega a Uruguay

Cuando Yamandú Orsi visitó al Papa en octubre de 2025, le entregó una escultura de la Paloma de la Paz, realizada por el artista uruguayo Pablo Atchugarry. La obra quedó instalada en los Jardines Vaticanos. Es un buen antecedente para contar cómo comenzó el vínculo entre ambos.

Papa León XIV llega a Uruguay

León XIV visita un país con una fuerte tradición de separación entre Iglesia y Estado y bajos niveles de identificación religiosa. Por eso, la visita también representa un desafío para la Iglesia católica a la hora de acercarse a nuevas generaciones y sectores de la sociedad.

Papa León XIV llega a Uruguay

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La expectativa no se limita a los fieles locales. También se esperaba la llegada de peregrinos de Argentina, Brasil y Paraguay para participar de las actividades.

El Papa León XIV | Crédito: AFP

La ceremonia de bienvenida contó con una particularidad política: además de Orsi, estaban convocados los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou. Un gesto institucional que reúne a distintas generaciones políticas

Papa León XIV llega a Uruguay

El viaje de León XIV a Uruguay tiene un lema propio: «Les anuncio una gran alegría», una frase inspirada en el anuncio del nacimiento de Jesús que aparece en el Evangelio de Lucas. El logo oficial también tiene varios elementos simbólicos: representa a Cristo crucificado y resucitado, al pontífice y a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. En la parte superior aparece el sol, inspirado en el Sol de Mayo, mientras que el color azul remite a la bandera uruguaya.

El Papa León XIV | Crédito: AFP

León XIV inició su viaje apostólico el viernes 6 de noviembre, cuando abordó un avión Airbus A330-900 de Ita Airways en el aeropuerto de Roma-Fiumicino. La aeronave despegó a las 7.05 de la mañana, hora italiana, y realizó un trayecto de aproximadamente 13 horas y media hasta Montevideo. Uruguay fue la primera escala de una gira que también incluye Argentina y Perú.