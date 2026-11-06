Detuvieron en Tucumán a dos brasileños acusados de asesinar a un desarrollador de videojuegos estadounidense

La Dirección General de Cooperación Internacional, a través del área de Interpol, detuvo este viernes en San Miguel de Tucumán a dos brasileños acusados de matar en su país a Tamir Nadav, un desarrollador de videojuegos estadounidense. Ambos acusados convivían con la víctima.

Se trata de Angelina Olivera da Silva y Kauá Kazahaya da Arruda, apresados en la esquina de las calles 25 de Mayo y Marcos Paz de la capital tucumana. Ambos estaban siendo buscados internacionalmente por el asesinato del desarrollador de videojuegos.

El cadáver fue encontrado el 18 de septiembre pasado en avanzado estado de descomposición en una casa de Maringá, estado de Paraná, atado de pies y manos, en una habitación cerrada con candado. La autopsia determinó que Nadav fue asesinado, al menos, dos semanas antes del hallazgo de su cadáver.

Nadav, de 46 años, era estadounidense y tenía más de dos décadas de trayectoria en la industria de los videojuegos.

Según la investigación, Nadav habría sido extorsionado y secuestrado. La exesposa de la víctima confrontó a los acusados, quienes le afirmaron que la víctima estaba de viaje. Sin embargo, los movimientos bancarios y los documentos personales a nombre de Angelina en la casa de la víctima, comenzaron a comprometerlos. También había registros escolares de la joven que contenían la dirección del domicilio y el teléfono que utilizaba.

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Oliveira y Kazahaya, según los mismos documentos, habrían usado el dinero de la víctima para financiar una gira de shopping que incluyó la comprfa dos relojes de lujo, con una factura de casi $10 millones de reales.

Se supo que después del crimen, los dos jóvenes abandonaron la propiedad que compartía con Nadav y escaparon.

La Policía Federal recibió un pedido de cooperación internacional de Interpol y desplegó tareas de vigilancia en Tucumán, donde finalmente consiguió localizarlos en pleno centro de San Miguel.

La ruta de la huida

La investigación reconstruyó que pasaron por Paraguay antes de ingresar a la Argentina. Ambos sospechosos entraron de forma legal al país el 19 de septiembre, cuando cruzaron el Puente Internacional San Roque Gonzalez de Santa Cruz a bordo de un remis. Declararon como domicilio de referencia en Argentina, el Hotel Julio Cesar, Posadas, Misiones.

Angelina Olivera da Silva tras su arresto

Ambos tenían notificaciones rojas de Interpol y figuraban en un listado de "prófugos de alto interés".

Kauá Kazahaya da Arruda tras su arresto

Ahora permanecen a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, mientras avanzan las actuaciones judiciales para concretar su extradición a Brasil.

Nadav, de 46 años, tenía más de dos décadas de trayectoria en la industria de los videojuegos. Había trabajado en distintos proyectos internacionales, entre ellos Minecraft: Story Mode, The Walking Dead: A New Frontier, Batman: The Telltale Series, Marvel Guardians of the Galaxy y NBA 2K19. Se había instalado en Brasil en 2021, por cuestiones laborales.

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