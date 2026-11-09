El Papa se reunió con víctimas de abuso sexual eclesiástico

El papa León XIV recibió este lunes al mediodía a cinco víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en Argentina, en un encuentro privado que se extendió durante más de una hora. La audiencia se concretó antes de que el Pontífice se dirigiera a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) para participar del Encuentro con el Mundo del Trabajo, y tuvo a un grupo de sobrevivientes presentados por la Iglesia local.

Según precisó la Santa Sede en un comunicado oficial difundido en italiano, durante la reunión el Papa “habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras, las historias dolorosas y las propuestas para consolidar recorridos de sanación en la Iglesia”. “Al término, saludándose juntos, les impartió la bendición y agradeció por el encuentro y el testimonio de fe. A ellos, y a través de ellos a otras víctimas que no fue posible encontrar, el Papa manifestó su cercanía y la voluntad de reforzar vías de protección, de bien, de acogida y acompañamiento en la Iglesia”, concluyó el parte oficial vaticano, en línea con los encuentros que ya había mantenido en sus viajes recientes a Madrid y Lourdes.

La llegada del Sumo Pontífice al país no había generado una posición unánime entre los damnificados. Según analizó la periodista Paula Bistagnino en el ciclo Ronda de Investigación, existe una tensión marcada entre la agenda pública de una visita papal y la responsabilidad institucional frente a décadas de silencio y encubrimiento. Mientras sobrevivientes de causas emblemáticas expresaron su voluntad de ser escuchados por el líder católico, nucleamientos como la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en la Argentina rechazaron cualquier acercamiento. “Algunos de ellos dicen: ‘No quiero ver al Papa, no me interesa conversar con él, lo único que quiero es justicia de la ordinaria’”.

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Uno de los expedientes centrales que atraviesa la agenda de reclamos es el del Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo, en Mendoza, donde decenas de niños, niñas y adolescentes sordos e hipoacúsicos fueron abusados sistemáticamente entre 2005 y 2016. El caso expuso el traslado de sacerdotes con antecedentes como el italiano Nicola Corradi, quien había sido denunciado en Génova antes de ser enviado a La Plata y Mendoza. La investigación judicial derivó en condenas históricas en 2019 que alcanzaron los 45 años de prisión para el cura Horacio Corbacho, 42 años para Corradi y 18 años para el exjardinero Armando Gómez, sumadas a la pena de 10 años dictada en 2018 contra el exmonaguillo Jorge Bordón.

La tensión también alcanza a la provincia de Córdoba, destino incluido en el itinerario papal. Allí, más de una docena de familias denunciaron al sacerdote Alejandro Nicola por presuntos abusos cometidos mayormente en 2025 en el jardín de infantes de la Parroquia del Niño Dios, en Villa Carlos Paz. Fue apartado de sus funciones parroquiales mientras avanzan la investigación judicial ordinaria y una pesquisa preliminar eclesiástica.