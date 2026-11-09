Entre zambas y ovaciones, el mundo del trabajo se reunió con el Papa

En el marco de su visita a la Argentina, y tal como estaba previsto en su ajetreada agenda de encuentros ecuménicos, el papa León XIV mantuvo un encuentro con el Mundo del Trabajo en la sede de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina.

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

Desde temprano, la zona de Alicia M. de Justo y la avenida Azucena Villaflor se completó de fieles que pugnaban por ver, aunque sea unos segundos, a Su Santidad antes de ingresar al Edificio de la UCA. La zona, también estaba fuertemente custodiada por diferentes fuerzas de seguridad nacional. Entre ellas se destacan los casi 150 efectivos de la Gendarmería Nacional.

Empleo, salarios y dignidad: los testimonios que escuchó el Papa León XIV en la UCA

Una vez habilitado el acceso al auditorium San Juan Pablo II, las casi 1200 personas coparon las instalaciones del espacio, sin contar la comitiva de periodistas que lo acompañan en su gira, y de medios locales, entre ellos PERFIL.

Antes de la presencia del papa León, el momento fue amenizado por el cantor salteño Agustín Day, quien interpretó un cancionero, tanto litúrgico como folclórico. La animada platea, compuesta por empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores e integrantes de organizaciones sociales, siguió vivamente las interpretaciones de Agustín.

Uno de los momentos más animados fue la interpretación del obispo de Quilmes, Carlos Tissera, quien interpretó a viva voz, pero muy entonada, una versión del clásico del folklore, Zamba de mi Esperanza, la cual fue acompañada por todos los presentes.

Mientras tanto, el presentador del encuentro, relataba el minuto a minuto el derrotero del papa León XIV. Desde que salió de la Nunciatura hasta su llegada al Auditorium.

Ya presente sobre el escenario, y luego de varios minutos de aplausos y vítores de los asistentes, el Papa escuchó atentamente los testimonios de vida de cinco personas que sirvieron de claro ejemplo de lo que representa el mundo del trabajo en el país.

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

Entre los testimonios, el relato que cosechó más aplausos fue el de Verónica San Martín, cooperativista y cartonera, “con mucho orgullo de serlo”, según contó a PERFIL. La mujer es presidenta de la Cooperativa de Trabajo de Recicladores Unidos de la localidad de La Plata.

La palabra del Santo Padre

Luego de los testimonios de vida, León XIV desarrolló su discurso, que fue interrumpido casi veinte veces.

El discurso completo del Papa ante empresarios: el trabajo como dignidad humana y la propiedad privada detrás de la justicia social

Los momentos que mayor repercusión tuvieron, fueron los relacionados con la Doctrina Social de la Iglesia, el rol del sindicalismo y cuando hizo referencia a la irrupción de la Inteligencia Artificial en el mundo laboral.

Otro de los momentos significativos del discurso del Papa, fue cuando hizo referencia a la función del Estado, en materia del bien común y su rol como integrador económico.

La mención de la Triple T, Tierra, Techo y Trabajo, como exigencias de la justicia social, marcó el pico de aplausos a Su Santidad. De igual modo, la mención del papa Francisco, también elevó los decibeles del “apalusómetro” del auditorio.

A las 17.22 y luego de rezar el Padrenuestro y bendecir a los presentes, el papa León XIV se despidió de los asistentes, que lo vivaron hasta la disfonía.