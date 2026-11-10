Femicidio de Nancy Godoy: “Le habrían amputado la mano cuando todavía estaba viva”, reveló el abogado de la familia

Una fotografía recuperada del celular de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años que fue encontrada asesinada en Corrientes después de permanecer desaparecida durante casi tres semanas, podría ser una pieza clave para reconstruir sus últimos días. La imagen está fechada el 10 de octubre, tres días después de su última comunicación conocida con la familia, El hallazgo podría ser clave para reconstruir los días previos al brutal asesinato y determinar cuánto tiempo permaneció con vida la docente, ante la sospecha de que estuvo cautiva antes de morir.

En diálogo con PERFIL, Gustavo Briend, abogado de la familia, confirmó que los investigadores analizan una secuencia de imágenes y videos recuperados de los dispositivos electrónicos de la víctima. Según explicó, los metadatos permiten conocer cuándo y dónde se tomaron las imágenes, aunque la querella sospecha que Nancy pudo haber sido obligada a grabarlas. El letrado también dio detalles sobre la brutalidad del crimen y aseguró que, por la ubicación de las heridas, los médicos señalaron que “ella fue puesta como se pone a los animales para faenarla”.

“Había cortes solo a efecto de generar un daño”, sostuvo Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy

“Nosotros dudamos de que esas imágenes o ese video hayan sido tomados voluntariamente por ella”, sostuvo Briend. El abogado explicó que los registros contienen una secuencia temporal que será analizada por los peritos y aseguró que Nancy seguía con vida el 10 de octubre, tres días después de su última comunicación conocida con la familia.

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Para Briend, la fotografía refuerza la sospecha de que Nancy estuvo cautiva durante varios días antes de ser asesinada. “Yo creo que sí, no tengo duda de eso”, aseguró el abogado, quien aclaró que las lesiones podrían haber sido provocadas en distintos momentos.

Nuevas pruebas en la escena del crimen de Nancy Godoy

Los últimos rastrillajes realizados en el paraje El Malezal, en una zona de bañados cercana a la estancia El Curupí, permitieron encontrar lo que los investigadores consideran la "posible escena primaria" del femicidio. El cuerpo de Nancy había sido hallado el 28 de octubre, semisumergido en un sector conocido como El Yacaré, a aproximadamente dos kilómetros de la Escuela N.º 626, donde trabajaba como docente rural.

Briend explicó que las tareas de búsqueda se intensificaron durante la última semana, después de que descendiera el nivel del agua que cubría buena parte del terreno. “Se encontró una especie de camastro de junco en el lugar donde aparentemente fue apuñalada Nancy”, relató el abogado.

El fiscal Javier Mosquera también confirmó el hallazgo de ese sector, donde la vegetación estaba aplastada, y señaló que hay indicios de que el ataque ocurrió allí. Los investigadores sospechan que el cuerpo fue trasladado posteriormente hasta el lugar donde finalmente lo encontraron.

En ese mismo sector recuperaron prendas de vestir, restos de cabello, un broche que pertenecería a la docente y parte de su mano izquierda, que había sido amputada.

Sobre este último hallazgo, Briend dio detalles estremecedores. Según relató, a Nancy le habrían cortado los dedos de la mano izquierda hasta amputársela por completo. El abogado explicó que, de acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, se cree que la mutilación ocurrió cuando la docente todavía estaba con vida, aunque faltan estudios para confirmarlo.

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La violencia también alcanzó la zona genital. Briend contó que los órganos sexuales de Nancy fueron prácticamente seccionados y que se están realizando estudios complementarios para determinar si, además de las torturas que denuncia la querella, sufrió una agresión sexual. “Es muy salvaje el hecho”, expresó.

El abogado también describió el estado de la ropa recuperada del agua. Las prendas tenían numerosos cortes, especialmente en las piernas, la zona del pubis y la parte trasera del pantalón. “La ropa, al ser sacada del agua y puesta sobre el piso, se nota que tenía marcas de haber sido apuñalada en todo el cuerpo, especialmente en la zona de las piernas y la zona púbica”, explicó.

Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy

La autopsia realizada en el Instituto Médico Forense de Corrientes estableció que la docente sufrió múltiples heridas cortantes y punzocortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas. También se detectaron lesiones defensivas, compatibles con intentos de protegerse durante el ataque, y mutilaciones. Entre ellas, la amputación de la mano izquierda, cuyos restos fueron hallados durante los últimos rastrillajes.

Para el abogado de la familia, las características de las heridas permiten pensar que Nancy fue sometida a un sufrimiento prolongado. “Había cortes inclusive en partes no vitales, cortes solo a efecto de generar un daño y que ella vea lo que estaban haciendo”, afirmó Briend. Y agregó que quienes atacaron a la docente "sabían muy bien lo que hacían" y buscaban provocarle sufrimiento antes de matarla.

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El letrado sostuvo que una de las posibilidades que analiza la querella es que los agresores hayan buscado hacerla sufrir deliberadamente o que intentaran obtener alguna información de la víctima.

Al ser consultado por PERFIL sobre si las agresiones pudieron haber tenido como objetivo obtener información de la víctima, Briend respondió: “Puede ser que haya sido una posibilidad hacerla sufrir para que diga algo”.

El abogado contó que, por la gravedad de las lesiones, la querella solicitó pericias especiales sobre los acusados.

La Justicia investiga si Nancy sufrió un abuso sexual

Otra de las líneas que siguen abiertas es la posibilidad de que Nancy haya sido víctima de una agresión sexual antes de ser asesinada. El avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió establecerlo durante los primeros estudios forenses. Sin embargo, los especialistas recuperaron muestras que serán sometidas a análisis genéticos para intentar detectar rastros biológicos.

Briend explicó que los estudios se realizan con la colaboración de especialistas de Corrientes y Córdoba y que la querella considera especialmente importante determinar si existen restos genéticos de alguno de los imputados. “Nosotros creemos que hubo un abuso sexual previo”, señaló el abogado, aunque aclaró que todavía esperan los resultados de los estudios.

La Justicia también busca determinar el móvil del crimen y si pudo estar relacionado con los reclamos que Nancy había presentado por el abandono y las malas condiciones de la escuela rural donde trabajaba.

Consultado por PERFIL, Briend confirmó que esos antecedentes están siendo analizados y que el Ministerio de Educación de Corrientes inició actuaciones administrativas. “Hay varias personas que tienen responsabilidad funcional”, señaló el abogado, aunque aclaró que no hay elementos que permitan vincular esas irregularidades con el asesinato.

Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de Nancy Godoy

La causa está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, de Esquina, y tiene cinco personas detenidas. Entre los acusados se encuentran Ireneo Zarza, señalado como capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval, Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, quien alojaba a Nancy durante sus jornadas de trabajo en la escuela rural. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, imputado por falso testimonio.

Briend explicó que las pruebas recuperadas durante los últimos rastrillajes, los análisis de ADN y los informes sobre los dispositivos electrónicos serán determinantes para avanzar en la causa. “Todas las evidencias, tanto la ropa, los dispositivos telefónicos, la autopsia criminal y los estudios complementarios, van a determinar el grado de participación de cada uno y sobre todo el cotejo con material genético”, sostuvo.

En particular, señaló que esos resultados podrían modificar la situación de Bordón, quien hasta ahora está acusado de haber brindado un testimonio falso.

Sobre la posibilidad de que existan otros involucrados, el abogado aclaró que, por el momento, la investigación se concentra en las cinco personas detenidas. “Por ahora el círculo está en estas personas. Habría que ver lo que aportan después los informes sobre los dispositivos electrónicos que están siendo analizados y el cotejo del material genético”, indicó.

La querella también evalúa pedir que se incorporen nuevos agravantes a la acusación, entre ellos, la alevosía y el homicidio cometido por placer. Briend explicó que los acusados, trabajadores rurales, están familiarizados con el uso de cuchillos y con las tareas de faena de animales.

Finalmente, el abogado se refirió a la forma en que Nancy habría sido atacada. “Por la posición de algunos de los cortes y las heridas, nos decían desde el cuerpo médico que ella fue puesta como se pone a los animales para faenarla”.

Para Briend, la investigación entra ahora en una etapa decisiva, en la que las pericias pendientes serán fundamentales para determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados. “El próximo paso para nosotros ya es formalizar la acusación previa a un juicio”, concluyó el abogado.

cp