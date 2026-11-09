Amenazas de muerte al papa León XIV: detuvieron a un hombre en Bahía Blanca y revelaron qué dijo en una llamada al 911

Un hombre de 58 años fue detenido en Bahía Blanca, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV a través de una llamada al 911. El sospechoso fue identificado como Flavio Ariel Perrone y quedó a disposición de la Justicia federal luego de un allanamiento en su vivienda del barrio Villa Libre Sur. El procedimiento se produjo en medio de la visita del Pontífice a la Argentina y es el segundo arresto por amenazas en su contra informado en las últimas horas.

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La investigación comenzó a partir de una comunicación recibida por el servicio de emergencias el 7 de noviembre de 2025. Según el informe policial, un hombre llamó al 911 y lanzó una amenaza contra el Papa: “911, muerte al Papa, HDP”. La amenaza quedó registrada en el sistema de emergencias. A partir del número telefónico, los agentes solicitaron los datos de titularidad de la línea y realizaron distintas averiguaciones que permitieron identificar al sospechoso y localizar su domicilio en Bahía Blanca, donde finalmente se concretó su detención.

El allanamiento en Bahía Blanca

Con los datos reunidos, la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata, a cargo de Carlos Martínez, avanzó con la investigación. El expediente, identificado como caso 200900/2026, fue tramitado inicialmente ante el Juzgado Federal de Garantías N.º 2, que autorizó el allanamiento, la requisa y la detención del sospechoso.

Detuvieron a otro hombre por amenazar al Papa

El operativo se realizó el domingo por la noche en una vivienda de Cramer al 700, en el barrio Villa Libre Sur, de Bahía Blanca. Allí, personal especializado de las áreas de Contraterrorismo y Cibercrimen detuvo a Perrone y secuestró un teléfono celular que quedó a disposición de la Justicia.

El fiscal Carlos Martínez explicó que la investigación se inició en Mar del Plata porque la amenaza fue recibida por el servicio de emergencias de esa ciudad. Sin embargo, como el sospechoso fue identificado y detenido en Bahía Blanca, todavía resta resolver qué juzgado tendrá a su cargo la causa.

Un segundo detenido por amenazas al Papa

La detención en Bahía Blanca se produjo pocas horas después de otro operativo en Villa Rosa, partido de Pilar, donde la Policía Federal arrestó a un hombre de 49 años, también acusado de amenazar de muerte al papa León XIV.

La investigación de ese caso comenzó el viernes 6 de noviembre, a partir de una denuncia anónima recibida por el 911 de La Plata. Con esa información, agentes de la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal realizaron tareas de vigilancia, analizaron comunicaciones y rastrearon líneas telefónicas hasta identificar al sospechoso.

El operativo se concretó en una vivienda de la calle Carlos Morel. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y un dron, que quedaron incorporados a la causa. El hombre fue puesto a disposición del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Ambos procedimientos se produjeron en el marco de la visita de León XIV a la Argentina, que comenzó el domingo 8 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles. La llegada del Pontífice movilizó un amplio dispositivo de seguridad para acompañar sus actividades y desplazamientos por el país.

Por el momento, no se informó que exista una conexión entre los dos detenidos.