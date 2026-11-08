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Galería de fotos: el papa León XIV, el homenaje a San Martín y el encuentro con Milei

Las imágenes de la primera jornada del Papa en el país: desde su arribo a Aeroparque y el homenaje al general San Martín hasta el encuentro con el mandatario argentino y los discursos en el Palacio Libertad.

Galería de fotos: el papa León XIV, el homenaje a San Martín y el encuentro con Milei
León XIV en Argentina | Presidencia
Hoy 11:50

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina para la primera visita de un pontífice al país en 39 años y fue recibido en Aeroparque por el presidente Javier Milei. Junto a su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia, lo recibieron en la alfombra roja al pie de la escalera del avión.

Su primera actividad fue en la Plaza San Martín, en Retiro, donde rindió homenaje al Libertador con una ofrenda floral y un minuto de silencio. La ceremonia incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha Pontificia. Luego se trasladó a la Casa Rosada, donde participó del acto oficial de bienvenida y mantuvo una audiencia privada con Milei.

Quiénes recibieron al papa León XIV en su llegada a la Argentina

Más tarde, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó las llaves de la Ciudad y lo distinguió como Visitante Ilustre. La jornada continuó en el Palacio Libertad, donde el Pontífice se reunió con autoridades nacionales, gobernadores, ministros y representantes del cuerpo diplomático.

Allí, Milei y León XIV pronunciaron sus primeros discursos oficiales, con referencias a la economía, el trabajo, los jubilados, la democracia y el futuro del país. El Papa también recordó a Francisco y pidió fortalecer el diálogo y la convivencia entre quienes piensan diferente.

Las mejores fotos del primer día del papa León XIV en la Argentina

La llegada del papa León XIV a la Argentina
La llegada del papa León XIV a la Argentina | Crédito: Pablo Cuarterolo
La llegada del papa León XIV a la Argentina
La llegada del papa León XIV a la Argentina | Crédito: AFP
La llegada del papa León XIV a la Argentina
La llegada del papa León XIV a la Argentina
La llegada del papa León XIV a la Argentina
La llegada del papa León XIV a la Argentina | Crédito: Pablo Cuarterolo
| Crédito: AFP
| Crédito: Juan Obregon
| Crédito: Juan Obregon
| Crédito: Juan Obregon
| Crédito: Juan Obregon
| Crédito: Néstor Grassi
| Crédito: Néstor Grassi
| Crédito: CeDoc
Palacio Libertad
Palacio Libertad | Crédito: Néstor Grassi

Diputados de Unión por la Patria, antes de ingresar al Palacio Libertad.
Diputados de Unión por la Patria, antes de ingresar al Palacio Libertad. | Crédito: CeDoc
Palacio Libertad
Palacio Libertad | Crédito: Néstor Grassi
El Papa y Javier Milei
El Papa y Javier Milei | Crédito: Pablo Cuarterolo
El Papa León en Plaza San Martín
El Papa León en Plaza San Martín | Crédito: Juan Obregon
El Papa León en Plaza San Martín
El Papa León en Plaza San Martín | Crédito: Juan Obregon
El Papa León en Plaza San Martín
El Papa León en Plaza San Martín | Crédito: Juan Obregon
El Papa León en Plaza San Martín
El Papa León en Plaza San Martín | Crédito: Juan Obregon
Palacio Libertad
Palacio Libertad | Crédito: Néstor Grassi
Milei y Papa con funcionarios
Milei y Papa con funcionarios
Milei y Papa con funcionarios, entre ellos Bullrich.
Milei y Papa con funcionarios
El Papa León XIV y Javier Milei en Casa de Gobierno
El Papa León XIV y Javier Milei en Casa de Gobierno
El Papa León XIV y Javier Milei en Casa de Gobierno
El Papa León XIV y Javier Milei en Casa de Gobierno
El Papa León en el Palacio Libertad
El Papa León en el Palacio Libertad | Crédito: Néstor Grassi
Visita del Papa Plaza de Mayo
Visita del Papa Plaza de Mayo | Crédito: Marcelo Escayola
El Papa junto a Jorge Macri
El Papa junto a Jorge Macri | Crédito: Sergio Piemonte
Jorge Macri junto al papa León XIV
Jorge Macri junto al papa León XIV | Crédito: Prensa CABA
Visita del Papa Plaza de Mayo
Visita del Papa Plaza de Mayo | Crédito: Marcelo Escayola
El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.
El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.
El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.
El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.
El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.
El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.
El Papa León XIV Saluda a Victoria Villarruel
El Papa León XIV Saluda a Victoria Villarruel
El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad
El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad
El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad
El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad

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