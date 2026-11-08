Galería de fotos: el papa León XIV, el homenaje a San Martín y el encuentro con Milei

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina para la primera visita de un pontífice al país en 39 años y fue recibido en Aeroparque por el presidente Javier Milei. Junto a su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia, lo recibieron en la alfombra roja al pie de la escalera del avión.

Su primera actividad fue en la Plaza San Martín, en Retiro, donde rindió homenaje al Libertador con una ofrenda floral y un minuto de silencio. La ceremonia incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha Pontificia. Luego se trasladó a la Casa Rosada, donde participó del acto oficial de bienvenida y mantuvo una audiencia privada con Milei.

Quiénes recibieron al papa León XIV en su llegada a la Argentina

Más tarde, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó las llaves de la Ciudad y lo distinguió como Visitante Ilustre. La jornada continuó en el Palacio Libertad, donde el Pontífice se reunió con autoridades nacionales, gobernadores, ministros y representantes del cuerpo diplomático.

Allí, Milei y León XIV pronunciaron sus primeros discursos oficiales, con referencias a la economía, el trabajo, los jubilados, la democracia y el futuro del país. El Papa también recordó a Francisco y pidió fortalecer el diálogo y la convivencia entre quienes piensan diferente.

Las mejores fotos del primer día del papa León XIV en la Argentina

La llegada del papa León XIV a la Argentina | Crédito: Pablo Cuarterolo

La llegada del papa León XIV a la Argentina | Crédito: AFP

La llegada del papa León XIV a la Argentina

La llegada del papa León XIV a la Argentina | Crédito: Pablo Cuarterolo

| Crédito: AFP

| Crédito: Juan Obregon

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| Crédito: Néstor Grassi

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| Crédito: CeDoc

Palacio Libertad | Crédito: Néstor Grassi

Diputados de Unión por la Patria, antes de ingresar al Palacio Libertad. | Crédito: CeDoc

Palacio Libertad | Crédito: Néstor Grassi

El Papa y Javier Milei | Crédito: Pablo Cuarterolo

El Papa León en Plaza San Martín | Crédito: Juan Obregon

El Papa León en Plaza San Martín | Crédito: Juan Obregon

El Papa León en Plaza San Martín | Crédito: Juan Obregon

El Papa León en Plaza San Martín | Crédito: Juan Obregon

Palacio Libertad | Crédito: Néstor Grassi

Milei y Papa con funcionarios

Milei y Papa con funcionarios

El Papa León XIV y Javier Milei en Casa de Gobierno

El Papa León XIV y Javier Milei en Casa de Gobierno

El Papa León en el Palacio Libertad | Crédito: Néstor Grassi

Visita del Papa Plaza de Mayo | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa junto a Jorge Macri | Crédito: Sergio Piemonte

Jorge Macri junto al papa León XIV | Crédito: Prensa CABA

Visita del Papa Plaza de Mayo | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.

El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.

El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.

El Papa León XIV Saluda a Victoria Villarruel

El Papa León XIV y Javier Milei en el Palacio Libertad