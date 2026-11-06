Libertador queda totalmente cerrada y se habilita un contracarril entre Olleros y la Avenida Casares como desvío

Por el avance del armado y montaje de estructuras, y por las exigencias de seguridad del operativo que la Ciudad despliega junto al Gobierno nacional con motivo de la visita del Papa León XIV, se suman nuevos cortes de tránsito en la zona de la Avenida del Libertador. Acá van los detalles y las alternativas para circular.

Hoy, viernes 6 de noviembre, desde la medianoche, el operativo se extendió al tramo norte del perímetro establecido:

Corte total sobre Libertador: entre Ortega y Gasset y Olleros. El paso por Olleros sigue habilitado.

Cortes vehiculares totales en transversales: Ortega y Gasset, Pasaje San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García. Las restricciones rigen entre Migueletes y Libertador, y la circulación por Migueletes no se ve afectada.



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Desvíos para quienes vienen del norte

Desde el bloqueo en Olleros, quienes avanzan por Libertador pueden tomar dos rutas: una hacia Luis María Campos y otra hacia el Parque 3 de Febrero. La idea es que los autos no se metan por las calles internas de Palermo, para no generar congestión, y a la vez ofrecer un bypass que sortee el corte central de la avenida.

Operativo en la ciudad por visita del Papa

Para esto, hay que doblar a la izquierda por Olleros, seguir por Valentín Alsina y Pinedo y salir a Figueroa Alcorta. Al llegar a Dorrego, se puede continuar por un contracarril hasta la Avenida Casares (unos 200 metros después de Sarmiento), girar a la derecha y volver a Libertador.

En el cruce de Libertador y Olleros habrá agentes de tránsito encauzando a los conductores hacia este recorrido por el Parque 3 de Febrero.



Diario PERFIL publicará este domingo una edición especial de L'Osservatore Romano en español por la llegada del Papa

Otras opciones desde la zona norte

Tomar Lugones y luego la Autopista Illia, que conecta con Recoleta y el Centro. Salir por la colectora de la Illia, tomar Salguero hacia la Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo, en la zona portuaria, para llegar a Retiro. Bajar por la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe y Las Heras.

Autopistas sin peaje

Debido a los cortes en Libertador y otras calles, la Ciudad dispuso que la Autopista Illia sea gratuita para vehículos livianos (motos, autos y camionetas). Lo mismo rige para el Paseo del Bajo, aunque allí solo para autos, camionetas y utilitarios, ya que las motos tienen prohibido el acceso. La medida se mantiene hasta el miércoles a las 14.