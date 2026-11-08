Marcha del Orgullo 2026: una multitud copó las calles de Buenos Aires con música y pedidos de más derechos

La Ciudad de Buenos Aires fue escenario este sábado de la 35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que convocó a una multitud con banderas, pancartas y consignas a favor de la diversidad. La jornada comenzó con una feria de emprendimientos y organizaciones sociales, continuó con actividades artísticas y tuvo su movilización central hacia la Plaza de los Dos Congresos.

Entre los principales reclamos estuvieron la ampliación de derechos para las personas trans, la aprobación de una Ley Integral Trans y el proyecto "Reconocer es Reparar", que propone una pensión y asistencia para travestis y mujeres trans adultas mayores. También hubo pedidos de respuestas institucionales frente a los ataques motivados por prejuicios y de políticas para combatir la discriminación y el estigma.

Nueva marcha del orgullo en las calles de todo el país

La convocatoria incluyó testeos gratuitos, confidenciales y voluntarios de VIH, organizados por AHF Argentina, además de actividades de prevención y concientización sobre salud sexual. Las pruebas se realizaron hasta las 14 en la calle Lima, entre las avenidas Belgrano y Moreno, con el objetivo de facilitar el acceso al diagnóstico temprano.

La música también fue protagonista de la celebración, con presentaciones en dos escenarios. La Joaqui y María Becerra estuvieron entre las artistas destacadas de la jornada, que también contó con shows de Six Sex, K4OS y otros músicos. El cierre estuvo acompañado por la lectura de un documento de la Comisión Organizadora, que reunió los principales reclamos del colectivo y cuestionó las políticas de ajuste y exclusión.

Las mejores fotos de la 35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+

35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ | Crédito: Sergio Piemonte

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