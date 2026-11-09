Nahuel Gallo asistió a la Santa Misa, pero no pudo ver a León XIV: pide por los presos políticos de Venezuela

El gendarme argentino que estuvo detenido casi un año y medio en Venezuela, Nahuel Gallo, asistió a la Santa Misa que brindó el papa León XIV en el Momumento de los Españoles, pero se quejó porque no pudo verlo: “La organización no me tuvo en cuenta”, aseguró.

El exdetenido en Venezuela relató que había preparado un mensaje especialmente para el Santo Padre, con el objetivo de acercarle su experiencia personal y la situación de quienes todavía permanecen encarcelados. Aunque no pudo participar del encuentro ni entregarle la carta en mano, expresó su confianza en que sus palabras puedan llegar al Pontífice.

“Hoy recién salgo de la misa celebrada por Su Santidad, el papa León XIV, en Buenos Aires”, escribió en su publicación. Allí explicó que la organización no lo tuvo en cuenta para acceder al encuentro y que, por ese motivo, no pudo concretar la entrega del documento. “No tuve ese privilegio, pero no importa. Tengo fe en que, de alguna manera, estas palabras van a llegar a sus manos”, agregó.

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El mensaje de León XIV y el reclamo por los presos políticos

Gallo también compartió una de las reflexiones que dejó el Papa durante la celebración religiosa: “Cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país”.

A partir de esas palabras, el exgendarme planteó la situación de las familias que permanecen separadas por el encarcelamiento de sus seres queridos. Mencionó a las madres que esperan, a los hijos que crecen sin poder abrazar a sus padres y a los familiares que diariamente se preguntan cuándo podrán volver a reunirse.

Posteo Nahuel Gallo

En ese sentido, sostuvo que todavía hay personas que esperan justicia detrás de los muros de las prisiones y remarcó la situación de los presos políticos y extranjeros que necesitan que el mundo no los olvide.

La carta que había preparado para León XIV buscaba acercarle esa realidad, transmitirle lo que vivió durante su cautiverio y darle voz a quienes todavía no pueden contar su propia historia “Quizás hoy no pude entregársela personalmente, pero voy a seguir levantando la voz. Porque la dignidad humana no tiene nacionalidad y la libertad no debería ser un privilegio”, expresó.

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La carta de Nahuel Gallo al Papa

En el documento dirigido al Santo Padre, Gallo agradeció su visita a la Argentina y sostuvo que, para muchos argentinos, su presencia representa un mensaje de cercanía, fe y esperanza.

También relató su experiencia personal como sargento de la Gendarmería Nacional Argentina y expreso político en Venezuela, donde permaneció privado de su libertad durante 448 días. Su caso tomó conocimiento público junto con el del gendarme argentino secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro.

Posteo Nahuel Gallo

En el texto, explicó que su compromiso no terminó con su liberación y que continúa alzando la voz por quienes siguen detenidos, para que sus historias no queden en silencio y se conozca el sufrimiento de sus familias.

Además, aclaró que no buscaba politizar la visita papal ni utilizarla con otro propósito, sino visibilizar una realidad que todavía duele y pedir que no se olvide a quienes permanecen privados de su libertad.

Gallo también hizo referencia a la fe y la oración como herramientas a las que muchas personas recurren dentro de los centros penitenciarios para encontrar fuerzas y sostener la esperanza “Mi deseo es que su mensaje de paz pueda llegar también a cada una de esas personas y a cada familia que reza por ser querido”, escribió.

Finalmente, le pidió al Papa que tenga presentes a los presos políticos de Venezuela y a sus familias, y expresó su deseo de que puedan alcanzar la paz, la justicia y la posibilidad de reencontrarse “Que Dios acompañe a cada familia que espera y que nunca perdamos la esperanza. Que nadie sea olvidado”, concluyó el exgendarme, con un mensaje de justicia, dignidad y libertad para quienes todavía esperan volver a casa.





CS/ML