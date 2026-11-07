Paysandú se prepara para la primera misa que dará León XIV en Uruguay

La ciudad de Paysandú, de apenas 90 mil habitantes, será el escenario de la primera misa que dará el papa León XIV al aire libre en su segundo día en suelo uruguayo. Será a partir de las 10 en el Parque Municipal París Londres y se aguarda que además de los residentes haya mucha presencia argentina ya que es una ciudad fronteriza con la provincia de Entre Ríos y muchos compatriotas cruzarán al país vecino para estar allí. Se calcula que más de 30 mil personas que viven en Colón y en otras localidades de la provincia mesopotámica viajarán para escuchar al máximo jefe de la iglesia católica.

Durante su primera jornada oficial, el Pontífice fue recibido por el presidente Yamandú Orsi, pronunció un discurso en la Plaza Independencia de Montevideo y recibió las llaves de la ciudad en el Cabildo. Como cierre de sus actividades, encabezó la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de la capital uruguaya, junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas locales.

Preparativos para la visita del Papa León XIV en Paysandú.

Tras la ceremonia, León XIV se retiró de la Catedral y se dirigió a la Nunciatura Apostólica, donde pasó la noche. Temprano, alrededor de las 8.30 este sábado partirá en avión hacia Paysandú.

León XIV recibirá una edición especial de L'Osservatore Romano en español, que el domingo se entregará con PERFIL

En su primer discurso en Montevideo el Papa nacido en Estados Unidos pero con una larga tarea pastoral en Perú, abrió el juego con un discurso cargado de definiciones políticas, éticas y sociales, donde celebró la solidez democrática local.

"Como recordó mi predecesor, el Papa Francisco, la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras", señaló, exigiendo administrar el agua y la tierra con una mirada a largo plazo, luego de elogiar la sustentabilidad del sistema energético.

Banderas papales y con los colores de Uruguay, esperando al papa en Paysandú.

León XIV reafirmó sin grises la condena histórica de la Iglesia al aborto, trazando un paralelismo directo entre la protección del futuro ambiental y el cuidado de la vida desde la concepción en otro párrafo muy político de su alocución. "Quien todavía no ha nacido ya pertenece a la vida humana y al futuro de su pueblo; su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece", sentenció el Papa, dejando en claro cuáles serán los ejes innegociables de su viaje.

Además, se encargó de advertir sobre la alarmante tasa de suicidios en Uruguay (la más alta de América Latina y una de las mayores a nivel global). Reclamó un mayor compromiso comunitario, familiar y sanitario. "La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo", alertó el Santo Padre, pidiendo que nadie llegue a sentirse "extraño" o abandonado por su entorno.

El papa advirtió sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial

La agenda tecnológica y laboral también ocupó un lugar central en su discurso. En pleno debate internacional sobre la regulación gubernamental de la Inteligencia Artificial exigió que el avance de estas herramientas sirva para facilitar tareas y no para que el trabajador quede reducido a una "simple pieza prescindible" del engranaje productivo. En esa misma línea, ató el futuro del empleo a la necesidad de garantizar una educación sólida desde la primera infancia, marcando que el trabajo debe estar siempre "en función del hombre" para permitirle aportar al bien común con libertad.

Uruguay - Visita del Papa León XIV. Preparativos Paysandú.

Reclamo por la salud pública

Su mensaje también incluyó un contundente reclamo por la salud pública, un eje que hoy lo atraviesa en carne propia, apenas tres semanas después de haber superado una cirugía por un cáncer de pulmón, que se efectuó el martes 13 de octubre.

León XIV aprovechó su primer discurso en Uruguay para exigir que los sistemas médicos no dejen a nadie afuera por motivos económicos. "Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad", remarcó el Papa, dándole un peso testimonial y humano a sus palabras en el arranque de una gira continental sumamente exigente para su reciente recuperación.

Para mañana domingo por la tarde está previsto el viaje de León XIV a la Argentina donde permanecerá hasta el miércoles 11. La última escala de este viaje será en Perú.