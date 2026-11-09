Por hacer "Superman" y por ir a contramano, el Ministerio de Transporte bonaerense suspendió las licencias de dos conductores

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, dispuso la suspensión preventiva de las licencias de conducir a dos personas por haber incurrido en conductas tipificadas formalmente como de "conducción peligrosa" en la Autopista Panamericana, a la altura de las localidades norteñas de Presidente Derqui y Pilar.

El primero de los episodios involucró a un vehículo que fue detectado transitando en sentido contrario por el ramal Pilar. Según precisó el reporte oficial de la cartera de infraestructura vial, "a partir del análisis de imágenes de las cámaras de seguridad y del seguimiento de su recorrido, se logró identificar a la conductora de 69 años oriunda de Chivilcoy", quien puso en riesgo inminente el flujo vehicular.

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El segundo caso tuvo como protagonista a un automovilista en dos ruedas que realizó una arriesgada prueba acrobática. Las imágenes del centro de monitoreo permitieron registrar a un joven de 27 años, domiciliado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, ejecutando la maniobra conocida popularmente como "Superman", la cual consiste en conducir con el cuerpo completamente extendido sobre la motocicleta, "en una posición temeraria y con escaso control del vehículo". Respecto a esta conducta, las autoridades conducidas por Marinucci remarcaron que el infractor "fue visto en diferentes ocasiones realizando estas maniobras que ponen en peligro su vida y la de los demás".

Frente a la gravedad de los hechos, se labraron las actas de infracción correspondientes por quebrantar la Ley de Tránsito 13.927 y el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro resolvió la quita preventiva de los registros para ambos involucrados.

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En un comunicado institucional, Transporte fundamentó el temperamento adoptado al advertir que "este tipo de comportamientos no son simples imprudencias, sino acciones que pueden provocar siniestros graves y poner en peligro tanto a quienes las realizan como a terceros", concluyendo enfáticamente que "circular a contramano y realizar maniobras temerarias son conductas incompatibles con una conducción responsable".

MP / EM

