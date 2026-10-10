Un auto terminó dentro de un ex banco y hubo otros cinco accidentes durante la madrugada porteña

La madrugada de este sábado estuvo marcada por una serie de accidentes de tránsito en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El episodio más impactante ocurrió en Palermo, donde un auto chocó contra la estructura de un antiguo banco y terminó dentro del inmueble. Además, se registraron otros cinco siniestros, con personas heridas, daños materiales y la intervención de los servicios de emergencia y de la Policía de la Ciudad.

El choque contra el ex banco se produjo en la intersección de las avenidas Scalabrini Ortiz y Santa Fe. Por motivos que todavía no fueron precisados, el vehículo impactó contra la edificación y quedó en el interior. El conductor logró salir por sus propios medios y, según el reporte del SAME al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la asistencia médica prevista para ese lugar fue finalmente anulada.

Choque frontal entre dos camiones en la Ruta 34

Un impactante choque frontal entre dos camiones se registró este sábado en la Ruta Nacional 34, cerca de la localidad santafesina de Ceres, y generó complicaciones en la circulación vehicular. La situación fue difundida por AIRE de Santa Fe a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes de los vehículos involucrados. En el material se observa que uno de los camiones, de color rojo, sufrió importantes daños en la cabina tras el impacto con el otro transporte, que llevaba un tanque cisterna.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las imágenes también muestran conos colocados sobre la calzada y vehículos que circulaban por el sector, mientras el tránsito se encontraba condicionado por el operativo desplegado en el lugar.

Hasta el momento, la publicación no precisó si hubo personas heridas o fallecidas ni informó las causas que provocaron el choque. Tampoco se difundieron detalles confirmados sobre la identidad de los conductores. Las autoridades deberán determinar cómo se produjo la colisión y establecer las condiciones en las que circulaban ambos vehículos.

Choque e incendio en la Panamericana: murió una persona y otra resultó herida en Vicente López

Un choque con un principio de incendio y un hombre trasladado

Otro de los accidentes ocurrió alrededor de las 5.40 en la intersección de la avenida Medrano y Juan Domingo Perón, donde colisionaron un Fiat Cronos y una camioneta Renault Duster. Tras el impacto, uno de los vehículos presentó un foco de incendio, por lo que debieron intervenir Bomberos y efectivos de la Policía Comunal 5.

El SAME asistió a los conductores y trasladó a un hombre de 29 años al Hospital Durand, con politraumatismos. Cerca de las 6, el operativo fue dado por finalizado, aunque los vehículos permanecían en el lugar para la realización de las pericias viales correspondientes.

Un auto chocó contra un guardarraíl en la avenida Cantilo

A las 3.30, otro automóvil impactó contra un guardarraíl sobre la avenida Cantilo, en sentido hacia el Riachuelo, a la altura de la bajada de Tránsito Pesado.

En el vehículo viajaban tres personas: dos hombres de 20 y 21 años y una mujer de 21. Los ocupantes sufrieron lesiones leves y fueron asistidos por el SAME, pero ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud.

Los tres permanecieron demorados en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes. A las 5.50, las pericias quedaron a cargo de la Policía Comunal 13.

Berazategui: un colectivo de la línea 219 se incendió y quedó destruido por las llamas

Otro vehículo terminó contra una pared en Constitución

A las 3.40, un automóvil chocó contra la pared de un edificio ubicado en Constitución al 1770, entre las calles Solís y Entre Ríos.

El conductor, de 45 años, recibió asistencia médica por lesiones leves y no requirió traslado hospitalario. Sin embargo, quedó demorado en el lugar para la realización de estudios toxicológicos.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía Comunal 1 Sur, que llevaron adelante las pericias científicas para determinar las circunstancias del siniestro.

Un motociclista herido y un conductor que se fugó

Otro de los hechos se registró en la intersección de la avenida del Libertador y Dorrego, donde un Honda Civic blanco chocó contra una moto. Según la información difundida, el conductor del automóvil no se detuvo después del impacto.

El motociclista, de 31 años, sufrió un traumatismo de tobillo y fue asistido en el lugar por el SAME, sin necesidad de ser trasladado a un hospital.

A las 5.45, personal de la Policía Científica trabajaba en la zona para realizar las pericias correspondientes, bajo la intervención de la Policía Comunal 14.

Un auto chocó contra un vehículo estacionado en Palermo

El último de los siniestros reportados ocurrió en la esquina de Godoy Cruz y Gorriti, donde un automóvil impactó contra otro vehículo que se encontraba estacionado. Como consecuencia del choque, un hombre de 27 años debió ser trasladado al Hospital Pirovano para recibir atención médica.