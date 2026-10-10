Choque e incendio en la Panamericana: murió una persona y otra resultó herida en Vicente López

Un choque entre dos automóviles sobre la autopista Panamericana dejó un conductor muerto y otro herido este sábado por la mañana, a la altura del partido bonaerense de Vicente López, en el inicio del fin de semana largo. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos se incendió y quedó prácticamente calcinado, mientras la circulación se cortaba y la zona colapsaba de tránsito detenido..

El accidente ocurrió sobre la traza central del Acceso Norte, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, a unos 300 o 400 metros de la salida de Ugarte. Según las informaciones, los dos vehículos colisionaron por motivos que todavía no fueron establecidos, pero obligaron a un enorme operativo del personal de autopista, policia y bomberos, que cortaron la circulación en esa vía a provincia y hubo en sábado e inicio de fin de semana largo, largas demoras y embotellamientos que en el peor momento llegaron casi hasta la cancha de River..

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Uno de los automóviles involucrados era una camioneta Honda HR-V que, tras el choque, se prendió fuego y sufrió importantes daños. El otro conductor resultó herido y debió ser trasladado a un centro de salud. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las identidades de las personas involucradas ni se precisó el estado de salud del sobreviviente.

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Un carril habilitado y demoras en la Panamericana

El siniestro generó amplias complicaciones en la circulación vehicular durante las primeras horas del día. Debido al operativo de emergencia y a las tareas necesarias para realizar las pericias, se habilitó uun solo carril en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, lo que provocó largas filas de vehículos. Recién pasadas las 10 de la mañana se empezaba a normalizar el tránsito, pero se estima que todavía llevará tiempo para que el tránsito recupere la normalidad.

La empresa concesionaria AuSol informó que el incidente se registró en el kilómetro 15,5 del Acceso Norte, a la altura de Ugarte. Además, indicó que se aguardaba la llegada de los peritos para avanzar con la investigación de las circunstancias del choque.

Como alternativa para evitar el sector afectado, se recomendó utilizar el desvío hacia la autopista gratuita a la altura de Melo. También se solicitó a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabajaba en la zona.

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Por el momento, las circunstancias que desencadenaron la colisión permanecen bajo investigación. Los peritajes serán fundamentales para determinar cómo se produjo el impacto entre ambos vehículos y qué ocurrió antes de que uno de ellos se incendiara.

Mientras continuaban las tareas en el lugar, las autoridades mantenían las restricciones parciales al tránsito. La información sobre las causas del accidente, la identidad de la víctima fatal y la evolución del conductor herido permanecía pendiente de confirmación oficial.

CS/HB