La banda de los micros: el análisis de un celular destapó una red narco

Todo comenzó con un teléfono celular secuestrado en otra causa por narcotráfico. Es que la información almacenada en ese dispositivo abrió una nueva línea de investigación que terminó por revelar una presunta organización dedicada a distribuir cocaína hacia distintas provincias del país mediante micros de larga distancia. En base a los datos obtenidos, la Justicia avanzó con una batería de allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, cinco detenidos y más de 208 kilos de cocaína incautados.

La pesquisa estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuyos investigadores comenzaron a reconstruir los vínculos entre los sospechosos a partir de comunicaciones, movimientos financieros y tareas de vigilancia.

La hipótesis apuntaba a una estructura con distintos niveles de funcionamiento: personas encargadas del acopio y acondicionamiento de la cocaína, domicilios utilizados como bases operativas y una red logística destinada a trasladar los cargamentos hacia el interior del país.

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Pero había otro elemento bajo sospecha. Algunos integrantes estaban vinculados con comercios de indumentaria, bebidas y gastronomía que, según los investigadores, podrían haber servido para encubrir operaciones económicas relacionadas con el negocio ilegal.

A medida que avanzó la investigación, la Justicia autorizó la intervención de más de 15 líneas telefónicas, la instalación de dispositivos GPS en vehículos y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los sospechosos.

El cruce de esa información permitió identificar nuevos integrantes y reconstruir movimientos que incluían viajes a Misiones y a distintos países de la región.

En los últimos días, los efectivos allanaron nueve domicilios del AMBA y encontraron el principal cargamento en una vivienda del oeste del conurbano bonaerense.

Allí, la cocaína estaba distribuida en cajas, mochilas y un bolso. El pesaje final arrojó 208 kilos. También hallaron 175.200 dólares, 850.700 pesos, armas de fuego, municiones, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación considerada relevante para la causa.