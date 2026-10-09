Caso Loan: los “no recuerdo” del hijo de Caillava y las pruebas que complican su versión

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves 8 de octubre una declaración que dejó más dudas que certezas. Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava y oficial de la Policía Federal Argentina (PFA), compareció ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y repitió en varias oportunidades una misma respuesta: “No recuerdo”. Sin embargo, aseguró tener presente que no salió de su casa durante la noche del 13 y la madrugada del 14 de junio de 2024, cuando Loan llevaba apenas unas horas desaparecido.

Esa afirmación quedó en discusión por una serie de elementos incorporados a la investigación, entre ellos registros de vehículos, cámaras de seguridad y la actividad del sistema Android Auto de la camioneta Volkswagen Amarok V6 blanca de Bertón. La querella sostiene que existen contradicciones entre su relato y las pruebas reunidas.

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En diálogo con PERFIL, María Belén Russo Cornara, abogada de los padres de Loan, explicó que la declaración era una de las más esperadas de la jornada porque buscaban determinar si Bertón mantendría lo que había dicho anteriormente. “Sabíamos que era una posibilidad y fue lo que pasó: declaró todo ‘no recuerdo’”, señaló.

La letrada también adelantó que la próxima semana será importante para el juicio por la declaración de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, convocado para explicar la presunta intervención de personas que utilizaron el nombre de su fundación durante la investigación. Según Russo Cornara, la declaración de Dupuy podría esclarecer qué vínculo tenían los investigados con la fundación y qué papel desempeñaron durante la investigación por la desaparición de Loan.

Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava, declaró como testigo en el juicio por la desaparición de Loan

La audiencia número 32 se realizó en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes, y comenzó con varias horas de demora por planteos entre la Fiscalía y las defensas. Entre las discusiones estuvo la forma de identificar a los menores involucrados en el expediente y la continuidad de la transmisión pública del juicio.

Finalmente, el tribunal mantuvo las pautas vigentes, con restricciones para evitar que los chicos puedan ser identificados.

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Cuando llegó su turno, Bertón expresó ante los jueces: “Quiero que se conozca la verdad”. Contó que el 13 de junio vio la camioneta que utilizaban su madre y Carlos Guido Pérez, aunque aseguró que no vio a Caillava. También dijo que se enteró de la desaparición de Loan por un estado de WhatsApp publicado por una vecina.

Sin embargo, ante distintas preguntas sobre sus comunicaciones y movimientos durante aquellas horas, respondió reiteradamente que no recordaba o que no sabía.

Russo Cornara explicó que la querella ya había solicitado su detención durante la investigación por las diferencias que, a su criterio, existían entre sus declaraciones y las pruebas. No obstante, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) consideró que los elementos presentados no eran suficientes para fundamentar ese pedido.

Para la querella, uno de los puntos más importantes fue que Bertón aseguró que no había salido de su casa durante la noche del 13 y la madrugada del 14 de junio. “Eso sí lo recordó”, destacó Russo Cornara.

Caillava declaró por primera vez en el juicio por Loan y negó su participación en la desaparición del niño

La abogada señaló que el sistema Android Auto de la Volkswagen Amarok V6 blanca que utilizaba Bertón registró actividad durante la madrugada del 14 de junio de 2024. Según explicó, ese registro indicaría que la camioneta fue encendida y que el sistema se conectó con su teléfono celular, lo que para la querella contradice su afirmación de que no había salido de su casa.

El escrito judicial presentado por la familia de Loan y aportado a PERFIL confirma que Bertón declaró haber utilizado esa Amarok durante la búsqueda del niño.

A esto sumó imágenes de cámaras de seguridad de un corralón que, de acuerdo con la querella, muestran el paso del vehículo de Bertón y, segundos antes, el que utilizaban Pérez y Caillava.

La abogada también señaló que Bertón había asegurado anteriormente que no vio a su madre ni a Carlos Pérez durante esos dos días, una versión que, según la querella, se contradice con los registros de las cámaras de seguridad.

Estos registros forman parte de los elementos que deberán ser valorados por el tribunal. Cabe señalar que la requisitoria de elevación a juicio ya había señalado que existían indicios de una posible reunión, pero que no se había logrado comprobar si ocurrió ni en qué momento.

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Qué dijo Caillava y cómo respondió a las acusaciones de Maciel

La declaración de Bertón llegó un día después de que su madre, María Victoria Caillava, hablara por primera vez ante los jueces. La exfuncionaria municipal de 9 de Julio, detenida junto a su marido, Carlos Guido Pérez, negó haber trasladado a Loan en alguno de sus vehículos y rechazó la versión de un supuesto atropellamiento.

Durante su exposición, que se extendió durante varias horas, cuestionó las primeras actuaciones policiales y apuntó contra el excomisario Walter Maciel, otro de los siete acusados. También sugirió que su detención podría estar relacionada con cuestiones vinculadas al narcotráfico y aseguró: “Mi corazón me dice que Loan está vivo”.

Maciel, en cambio, había sostenido durante su declaración que Loan fue atropellado y que posteriormente se ocultó su cuerpo. El excomisario señaló como responsables a Caillava, Pérez y Laudelina Peña, tía del niño.

Las declaraciones de Maciel y Caillava dejaron versiones enfrentadas sobre lo ocurrido con Loan. El excomisario sostiene que el niño "murió atropellado" y que su cuerpo fue ocultado, la exfuncionaria rechaza esa hipótesis, niega cualquier participación y asegura que cree que Loan "sigue con vida". A estas contradicciones se suma el testimonio de Laudelina Peña, quien reconoció durante el juicio que había mentido al instalar la versión del supuesto accidente.

La Fiscalía sostiene que Loan fue sustraído de manera deliberada y posteriormente trasladado y ocultado. Entre los elementos incorporados a la investigación figuran las pericias odorológicas realizadas en la Ford Ranger y el Ford Ka utilizados por el matrimonio Pérez - Caillava, que arrojaron resultados compatibles con el olor del niño.

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Dupuy y la causa por "los falsos" representantes de la fundación

La próxima semana tendrá otro testimonio que la querella considera importante. Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy y referente de la fundación que lleva el nombre de su nieto, está citado para el jueves 15 de octubre, a las 8.30, según el cronograma del Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Russo Cornara adelantó a PERFIL que Dupuy declarará de manera virtual y señaló que el apoderado de la fundación anticipó que aportará su versión de lo ocurrido. La abogada considera que su testimonio permitirá esclarecer la actuación de personas que se presentaron como representantes de la organización durante la investigación por la desaparición de Loan.

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“Va a quedar más claro el por qué son imputados”, sostuvo la letrada, en referencia a los acusados en una causa paralela por presuntas maniobras para entorpecer la investigación. Se les atribuye haber intervenido en la búsqueda de Loan bajo la supuesta representación de la Fundación Lucio Dupuy, además de presionar y manipular a testigos y participar en la retención ilegal de menores.

La investigación derivó en dos procesos judiciales. El primero tiene siete acusados por la sustracción y ocultamiento del niño. En paralelo, una segunda causa reúne a otros diez imputados (Elizabet Cutaia, Alan Cañete, Nicolás "El Americano" Soria, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Federico Rossi Colombo), por hechos ocurridos durante las semanas posteriores a la desaparición de Loan, entre ellos presunta manipulación de testigos, retención ilegal de menores y maniobras para obstaculizar la investigación.

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La familia de Loan también difundió una carta dirigida a Ramón Dupuy en la que le pidió que declare con libertad y explique si hubo personas que utilizaron el nombre de su organización sin autorización. “No busco otra cosa que la verdad. Quiero saber qué pasó con Loan, quiero saber quién se lo llevó y quiero saber dónde está mi hijo”, expresó María Noguera, madre del niño, en el pedido.

Cómo seguirá el juicio por Loan

El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó tres nuevas jornadas de testimonios para la próxima semana. Las audiencias comenzarán a las 8.30 y se desarrollarán según el siguiente cronograma:

Martes 13 de octubre: Raúl Anselmo Chamorro, Agustina Abigail Chamorro, Ramón Ignacio Robledo, Argentina Maldonado, Mariana Tatiana Galarza y Carlota Eugenia Moreira.

Miércoles 14 de octubre: María del Carmen Núñez, María Custillo, Guillermo José Vaccaro, María Agustina Subiría (subinspectora de la PFA), Elia Da Andrea (sargento primero y coordinadora del SIFEBU) y Agustín Ibarra.

Jueves 15 de octubre: Ramón Lucio Dupuy, quien declarará por videoconferencia, y Betiana Soledad Caballero.

Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina Peña, en el paraje El Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio.

A más de dos años de la desaparición de Loan, todavía no se sabe dónde está. Sus padres, María Noguera y José Peña, y sus hermanos siguen de cerca las audiencias en busca de respuestas. Las declaraciones de los acusados no lograron convencerlos. Según informó a PERFIL la periodista María Mercedes Vázquez desde Corrientes, la familia presenció todo el debate y no cree en las versiones de los imputados.

La cronista también advirtió sobre el malestar que provocaron las explicaciones de María Victoria Caillava, especialmente entre los vecinos de 9 de Julio: "nadie les cree nada".

cp