Crimen de las hermanas Villalba: seis años después buscan cerrar la causa por las niñas argentinas asesinadas en Paraguay

En septiembre de 2020, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, dos niñas argentinas de 11 años, fueron asesinadas durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay en Yby Yaú, departamento de Concepción. Seis años después, mientras sus familiares siguen reclamando que se determine cómo fueron asesinadas y quiénes fueron responsables, la Fiscalía paraguaya impulsa el cierre de la investigación.

El caso llegó hasta Naciones Unidas, que responsabilizó al Estado paraguayo por graves violaciones de derechos y determinó que las muertes constituyeron una “privación arbitraria de la vida”. Ahora, abogados de Argentina y Paraguay trabajan en conjunto para intentar impedir que el expediente quede archivado y avanzar también con los casos de otra adolescente desaparecida y tres mujeres de la familia que permanecen detenidas.

Elsa Oshiro, del MEDH, y el padre Rodolfo Viano, de Opción por los Pobres, integrantes de la campaña que reclama justicia por las niñas Villalba

El caso tiene hoy varios frentes abiertos. Está la investigación por las muertes de Lilian Mariana y María Carmen; conocido como el "Caso de las hermanas Villalba" la desaparición de su prima Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, “Lichita”, de 14 años al momento de ser vista por última vez; y la situación de Laura Villalba, Carmen Villalba y Francisca Andino, detenidas en una cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú.

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Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, explicó a PERFIL que el equipo trabaja junto al abogado paraguayo Salvador Sánchez que interviene directamente en los expedientes en ese país. “Trabajamos conjuntamente”, señaló. Según explicó, desde la Argentina siguen principalmente las actuaciones vinculadas con las niñas, la familia y las presentaciones internacionales, mientras que la defensa penal en Paraguay se lleva adelante allí.

Dos niñas de 11 años asesinadas y una investigación cuestionada por la ONU

Lilian Mariana y María Carmen habían viajado desde Argentina a Paraguay a fines de 2019 junto con otros integrantes de su familia. La pandemia y el cierre de fronteras impidieron su regreso. El 2 de septiembre de 2020 estaban en una zona rural del norte paraguayo cuando la FTC realizó el operativo que terminó con sus muertes.

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Durante los primeros momentos del caso, las autoridades paraguayas dieron información incorrecta sobre las edades de las víctimas. Primero fueron presentadas como adultas y posteriormente se informó que tenían 15 y 18 años. Recién después de la exhumación y de una autopsia realizada el 5 de septiembre se estableció que ambas tenían 11 años. Además, la ropa que llevaban puesta fue destruida. El argumento oficial fue la aplicación de protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus, pero el Comité de los Derechos del Niño concluyó que esa decisión impidió analizar elementos fundamentales, entre ellos la distancia desde la que se efectuaron los disparos.

Los cuerpos, además, fueron enterrados inicialmente sin una autopsia completa. Para Naciones Unidas, la investigación realizada por Paraguay estuvo atravesada por "errores y deficiencias". Tras una investigación en la que fueron entrevistadas 32 personas, entre ellas testigos y funcionarios paraguayos, el Comité de los Derechos del Niño concluyó que la Fuerza de Tarea Conjunta causó directamente la muerte de Lilian Mariana y María Carmen, y que Paraguay incumplió su obligación de investigar lo ocurrido de manera eficaz, exhaustiva, independiente e imparcial.

El organismo sostuvo que la forma en que se desarrollaron las investigaciones mostró una “negligencia extraordinaria” o un “intento deliberado de encubrir” que las víctimas eran niñas de 11 años.

Sin embargo, la ONU no encontró pruebas suficientes para concluir que los agentes supieran que había menores en el lugar antes del operativo o que dispararan sabiendo que las víctimas eran niñas. Lo que sí estableció es que la actuación estatal provocó sus muertes.

Por eso, el Comité recomendó a Paraguay investigar, adoptar nuevas medidas para establecer la verdad y considerar la participación de expertos internacionales.

Desde la representación de la familia cuestionan que la investigación haya sido orientada desde un primer momento hacia la hipótesis de un enfrentamiento con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la presencia de menores dentro del grupo. "Las niñas habían viajado a Paraguay para reencontrarse con sus padres", afirman.

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Seis años después, esa investigación podría cerrarse. Según explicó Taffetani a PERFIL, la Fiscalía planteó archivar la investigación por las muertes y el pedido quedó bajo análisis judicial. La abogada aseguró que ya reclamaron ante Naciones Unidas que solicite explicaciones al Estado paraguayo.

Asimismo, aseguró que la carpeta de investigación no apareció siquiera durante el juicio seguido contra Laura Villalba, madre de María Carmen. “No apareció nunca”, afirmó sobre ese expediente.

Myriam Villalba, madre de Lilian, habló con PERFIL y aseguró que el paso del tiempo no modificó el reclamo de la familia. “El dolor sigue intacto, para nosotras no han transcurrido los años”. A seis años de la muerte de su hija, sostiene que todavía falta determinar las responsabilidades por lo ocurrido y reclama también que se esclarezca qué pasó con Lichita: “Seguimos exigiendo justicia por nuestras niñas”, sostuvo.

Myriam llegó con su familia a Venezuela a fines de octubre de 2024, tras pasar por Bolivia. Habían dejado la Argentina luego de que la CONARE, durante el gobierno de Javier Milei, les revocara el refugio otorgado durante la gestión anterior.

Desaparecida después de escapar por el monte

Tras el operativo de la FTC de Paraguay, una parte del grupo logró escapar. Entre ellos estaba Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, “Lichita”, prima de las dos niñas asesinadas. Tenía 14 años. Según la reconstrucción aportada por la familia y sus abogados, durante la huida la adolescente sufrió una herida de bala en una pierna. El grupo permaneció durante semanas desplazándose por el monte hasta que, el 30 de noviembre de 2020, Lichita quedó en un lugar mientras otros integrantes salieron a buscar agua y comida.

“Lichita” tenía 14 años cuando desapareció en Paraguay. Había sobrevivido al operativo en el que murieron sus primas

Cuando regresaron, Lichita ya no estaba. En el lugar habían quedado sus pertenencias, entre ellas su diario íntimo y el agua que llevaba. Desde entonces, nada se sabe de su paradero.

La familia sostiene que debe investigarse como una desaparición forzada. Taffetani cuestionó que la investigación paraguaya haya sido orientada hacia una hipótesis de trata y aseguró que el caso se encuentra también bajo análisis internacional.

Laura Villalba, la tía de Lichita, fue detenida mientras la buscaba

Laura Villalba, tía de Lichita y madre de María Carmen, una de las niñas asesinadas, permaneció en Paraguay buscando a su sobrina hasta que fue detenida el 23 de diciembre de 2020. Según Taffetani, caminaba por un camino rural, se identificó ante las autoridades y en ese momento no pesaba sobre ella una orden de captura.

La zona de Yby Yaú, en Paraguay, donde ocurrió el operativo que terminó con la muerte de las niñas Villalba

La defensa cuestiona además que al día siguiente apareciera una mochila con armas que fue incorporada a la causa en su contra.

Laura terminó condenada en Paraguay. Su situación también fue llevada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la representación espera una resolución.

Para sus abogados, existe además una contradicción central: Laura fue testigo del operativo en el que murió su hija, pero su testimonio sobre esos hechos no habría sido incorporado a la investigación de las muertes. Myriam Villalba aseguró a PERFIL que “nunca dejaron que Laura hable sobre el caso”.

El aislamiento de Carmen y Laura Villalba

La detención de Laura abre otro de los frentes que hoy siguen sus abogados: las condiciones en las que permanece presa junto a su hermana Carmen Villalba y Francisca Andino. Desde 2024, las tres están alojadas bajo un régimen de máxima seguridad en Minga Guazú. Tanto Taffetani como Sánchez, abogado de las mujeres en Paraguay, describieron a PERFIL un régimen de aislamiento extremo: salen de sus celdas apenas dos horas al día, siempre solas, y no tienen contacto entre ellas ni con el resto de la población penitenciaria.

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Las tres llegaron al penal con situaciones judiciales diferentes. Carmen Villalba y Francisca Andino, exmilitantes del Partido Patria Libre, llevaban cerca de dos décadas presas por causas que incluyeron secuestros y otros delitos graves. Laura, en cambio, fue detenida en diciembre de 2020 y en 2024 recibió una condena de 25 años de prisión más seis de medidas de seguridad por terrorismo, asociación terrorista y otros delitos. La Justicia paraguaya la vinculó con el EPP, algo que su defensa cuestiona.

Sánchez aseguró que las restricciones también alcanzan el vínculo con sus abogados y familiares. Las comunicaciones están limitadas a una hora cada 15 días y, según relató, durante los encuentros no cuentan con privacidad: son vigiladas por agentes penitenciarios, incluso cuando hablan con sus defensores. También denunció que "pasan hambre", no pueden conservar sus pertenencias dentro de las celdas y que deben pedir "hasta el agua".

Taffetani contó además que durante sus conversaciones telefónicas con Carmen hay dos guardias encapuchados detrás de la detenida. La abogada cuestionó que, bajo esas condiciones, no existe confidencialidad entre abogado y cliente.

La situación se repitió durante una visita reciente a la prisión junto con el abogado paraguayo. Según relató, antes de ingresar le retuvieron documentación vinculada con presentaciones ante Naciones Unidas y la entrevista con las tres detenidas se desarrolló bajo vigilancia de agentes armados. Los abogados preparan nuevas presentaciones internacionales por las condiciones de detención.

La estrategia jurídica quedó dividida en varios expedientes: por un lado, se investigan los homicidios de las niñas Lilian Mariana y María Carmen y la desaparición de "Lichita"; por el otro, se discute la situación procesal de Francisca Andino y Laura y Carmen Villalba frente a nuevas imputaciones, sumado a los reclamos internacionales por las condiciones de aislamiento extremo.

cp