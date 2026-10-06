Caso Loan: María Victoria Caillava declara por primera vez y queda en el centro de las contradicciones del juicio

Por primera vez desde que comenzó el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, María Victoria Caillava dará su versión ante el Tribunal Federal de Corrientes. La exfuncionaria municipal, una de las siete acusadas por la sustracción y ocultamiento del niño, tiene previsto declarar este miércoles 7 de octubre, a más de dos años de aquel 13 de junio de 2024 en el que Loan fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio.

Antes que ella hablaron el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez, y sus relatos dejaron acusaciones cruzadas y versiones que chocan entre sí. Ahora será el turno de una de las imputadas que quedó en el centro de la investigación, principalmente por las pericias realizadas sobre los vehículos que compartía con su marido, Carlos Guido Pérez, sus movimientos durante las horas posteriores a la desaparición y, más recientemente, la acusación directa de Maciel.

María Victoria Caillava permanece detenida y es una de las siete acusadas por la sustracción y ocultamiento de Loan

Caillava estuvo aquel mediodía en el almuerzo realizado en la casa de Catalina Peña, la abuela de Loan, junto con Pérez y el resto de quienes luego quedarían bajo investigación.

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La hipótesis con la que el caso llegó a juicio sostiene que el niño no se perdió después de ir al naranjal, sino que fue sustraído deliberadamente y luego trasladado y ocultado.

De acuerdo con la resolución judicial del 10 de abril citada en el expediente, Pérez y Caillava habrían sido los encargados de sacar a Loan de la zona después de la sustracción, aprovechando como excusa que se retiraban para ver un partido de fútbol.

La acusación sostiene que formaban parte de una estructura de siete personas y que el matrimonio habría intervenido en el traslado del niño una vez consumada la maniobra.

Los vehículos de Caillava y Pérez, una de las claves de la causa

Uno de los puntos que seguramente atravesará la declaración de Caillava son los vehículos del matrimonio. Las pericias incorporadas a la investigación detectaron rastros odorológicos compatibles con Loan en una camioneta Ford Ranger y en un Ford Ka rojo vinculados a la pareja.

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La defensa cuestionó esos estudios y planteó irregularidades en la cadena de custodia, pero esos reclamos fueron rechazados por la Cámara Federal. Los vehículos habían sido entregados en la comisaría de 9 de Julio el 19 de junio. Durante las pericias también se utilizó luminol en la camioneta, con resultado positivo en la zona de la cajuela, donde además fueron encontrados guantes y una caja con manchas rojizas.

A ese elemento se sumó durante el juicio el testimonio de Brisa Contreras, quien contó que el 15 de junio, apenas dos días después de la desaparición, vio que lavaban la camioneta blanca del matrimonio. Según declaró, le llamó particularmente la atención que se limpiaran las ruedas delanteras.

La visita al hospital la noche que desapareció Loan

Otro de los episodios reconstruidos durante las audiencias ocurrió cerca de las 23 del mismo 13 de junio. Esa noche, cuando Loan ya era buscado, Caillava fue al hospital de 9 de Julio acompañada por Pérez, quien permaneció afuera.

La mujer dijo que tenía tos. Alicia Esther Axon, quien la atendió, recordó que Caillava "estaba nerviosa" y que durante la consulta contó que había "participado de la búsqueda de Loan". Incluso la mujer le relató que había mirado "debajo de su camioneta" para comprobar que el niño no estuviera allí.

El altar que la familia de Loan montó en su casa

Por su parte, Deisy Leonela Ávalos aseguró que durante aproximadamente 20 minutos no escuchó toser a Caillava y recordó que "tenía la cara colorada". Esas declaraciones quedaron incorporadas a la reconstrucción de los movimientos de la imputada durante las primeras horas de búsqueda.

También fue puesto bajo análisis el posterior viaje de Caillava y Pérez a Corrientes capital mientras continuaban los rastrillajes. Contreras declaró sobre ese movimiento, mientras otros testigos reconstruyeron qué decía el matrimonio en aquellas primeras horas.

Maciel apuntó contra Caillava y Pérez

La declaración de Caillava genera expectativa después de que Walter Maciel la señalara directamente durante su testimonio. El excomisario de 9 de Julio negó las acusaciones en su contra y sostuvo que Loan fue atropellado y luego hubo un “levantamiento y ocultamiento”.

Maciel apuntó directamente contra Caillava, su marido Carlos Pérez, capitán retirado de la Armada, y Laudelina Peña, tía de Loan. “Los responsables directos de lo que pasó con Loan son Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña”, afirmó.

En cambio, desvinculó a Antonio Benítez, tío político del niño; Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi, el otro matrimonio que estuvo en el almuerzo y luego fue al naranjal: aseguró que "ninguno de los tres tuvo participación en la desaparición".

Los acusados se contradicen entre sí. Laudelina Peña reconoció que mintió sobre el supuesto atropello de Loan, mientras que Maciel sostuvo que el accidente ocurrió y señaló como responsables a Pérez, Caillava y a la propia Laudelina.

Acusaciones cruzadas

Para Alejandro Vecchi, abogado de la familia de Loan, las declaraciones de los imputados también pusieron en discusión la idea de un supuesto “pacto de silencio”. Según señaló a PERFIL, los acusados comenzaron a señalarse entre sí: Laudelina admitió que mintió sobre el accidente; Benítez sostuvo que ella podría conocer la verdad; y Maciel defendió la hipótesis del atropello y apuntó contra Caillava, Pérez y Laudelina.

La declaración de Caillava será, entonces, una de las más esperadas del juicio. No sólo tendrá la posibilidad de responder a la acusación por la que está sentada frente al tribunal, sino también a los señalamientos que fueron apareciendo durante las últimas audiencias y a los elementos incorporados durante más de dos años de investigación.

El juicio continuará el jueves 8 de octubre con la declaración de Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava e integrante de la Policía Federal, quien fue citado para explicar sus movimientos durante el 13 y 14 de junio de 2024. También declararán Mario Justo González, conocido como “Guacha”, y la policía Silvana Beatriz Romero.

En paralelo al juicio, la búsqueda de Loan continúa. La Justicia analiza un pedido de la familia para drenar las lagunas 1 y 4 de 9 de Julio, que ya habían sido rastrilladas durante la investigación sin resultados relevantes.

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso derivó en dos procesos judiciales. En el juicio que se desarrolla actualmente, siete personas están acusadas por la sustracción y ocultamiento del niño. En paralelo, otros diez imputados serán juzgados en una causa que investiga presuntas maniobras para desviar la investigación, manipular testigos y retener ilegalmente a menores durante las semanas posteriores a la desaparición.

cp