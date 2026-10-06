El video de Sebastián Favre, un vecino de Nordelta que trabajó como piloto de Aerolíneas Argentinas, disparando contra un grupo de carpinchos terminó en una denuncia penal por presunto maltrato animal y en un allanamiento en el lote 90 del barrio Los Alisos.

Según las actuaciones, durante el allanamiento se secuestró una réplica de arma de puño a gas calibre .50, que ahora deberá ser peritada para determinar si es la misma que aparece en las imágenes, y un pantalón a cuadros que, según los investigadores, coincidiría con el que llevaba puesto Favre en el video.

Por el hecho, Favre fue notificado de una causa bajo la Ley 14.346, que establece penas para quienes maltraten o sometan a actos de crueldad a los animales. La investigación también podría avanzar sobre otras cuestiones vinculadas con el uso o la tenencia del arma en una zona residencial y con las denuncias realizadas por vecinos.

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El episodio ocurrió el 17 de septiembre en el barrio Los Alisos, pero los videos comenzaron a circular en los últimos días. En las imágenes, registradas por otros vecinos, se observa al hombre en el jardín de su casa, cerca de una pileta, mientras apunta hacia los carpinchos y realiza disparos para intentar ahuyentarlos.

Sin ir más lejos, fueron los propios residentes del barrio quienes alertaron sobre lo ocurrido y aportaron las imágenes que después quedaron incorporadas a la investigación. La Administración Vecinal Nordelta (AVN) presentó una denuncia penal el 18 de septiembre y también informó lo sucedido a la Dirección Provincial de Flora y Fauna.

Identificaron al vecino de Nordelta que le disparó a los carpinchos y allanaron su casa

Según testimonios incluidos en la causa, además, no sería la primera vez que Favre habría utilizado disparos para intentar alejar a los carpinchos. Algunos vecinos también denunciaron presuntas amenazas para que no aportaran información sobre el episodio.

Qué dijo Nordelta sobre el episodio

La administración de Nordelta salió públicamente a despegarse del accionar del vecino. “Somos una ciudad que elige la convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre”, sostuvo en un comunicado.

Agregó: “El accionar de este vecino no representa el espíritu de nuestra comunidad”.

Desde Nordelta también pusieron el foco en un aspecto que va más allá del presunto maltrato a los animales y advirtieron: “El uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible para la integridad y la tranquilidad del resto de los vecinos”.

Además, aseguraron que aportaron a la Justicia “la totalidad del material y la información disponibles” y que continuarán colaborando con la investigación.

MV/AF