Furor por “Babybara”, el carpincho que nació en Escocia después de casi dos décadas

El nacimiento de una cría de carpincho en el zoológico de Edimburgo generó una ola de entusiasmo en Escocia y rápidamente convirtió al pequeño animal en una de las principales atracciones del lugar. La llegada del cachorro, apodado de manera provisoria “Babybara”, marcó un hecho histórico para el país, ya que se trata del primer ejemplar de capibara nacido en territorio escocés en los últimos 18 años.

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La noticia fue anunciada por la Royal Zoological Society of Scotland (RZSS), entidad encargada del histórico Edinburgh Zoo, donde actualmente el cachorro permanece bajo observación constante junto a su madre, llamada Luna.

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Los cuidadores explicaron que durante esta primera etapa de vida el animal continúa siendo especialmente vulnerable, por lo que el monitoreo es permanente para garantizar su correcto desarrollo y adaptación dentro de la manada.

“Babybara”, la nueva estrella del zoológico de Edimburgo

La aparición pública del pequeño capibara despertó una inmediata reacción entre visitantes y usuarios de redes sociales, que comenzaron a compartir imágenes y comentarios sobre el animal. El apodo “Babybara” surgió rápidamente como una combinación entre “baby” y “capybara”, el nombre en inglés del carpincho.

Según detalló el cuidador Jonny Appleyard, el cachorro comenzó lentamente a ganar confianza y a explorar los espacios del recinto, aunque todavía permanece muy cerca de su madre.

“El bebé está empezando a ser más valiente y a explorar, así que es muy probable que lo veas, seguido de cerca por su madre”, explicó el especialista en declaraciones difundidas por el zoológico.

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Desde la institución también recomendaron visitar el parque en las próximas semanas para observar al animal durante sus primeros meses de vida, una etapa considerada una de las más llamativas y tiernas para esta especie.

Qué se sabe sobre el desarrollo de la cría de carpincho

Los especialistas del zoológico señalaron que los cachorros de capibara crecen con rapidez y comienzan a desarrollar conductas sociales desde edades muy tempranas. Durante las próximas semanas, “Babybara” empezará a pasar más tiempo fuera de la protección directa de su madre y comenzará a alimentarse de pasto.

Además, aprenderá los comportamientos característicos del grupo, entre ellos los sonidos de comunicación que utilizan los carpinchos, como ladridos suaves, silbidos y gorjeos.

Los cuidadores también explicaron que la convivencia dentro de la manada es fundamental para el aprendizaje de la jerarquía social, un aspecto clave en esta especie conocida por su comportamiento altamente sociable.

El chequeo veterinario definirá el sexo y el nombre definitivo

Aunque el cachorro ya se convirtió en una celebridad entre los visitantes, todavía no tiene nombre oficial. El zoológico confirmó que en las próximas semanas se realizará el primer chequeo veterinario completo, instancia en la que se determinará el sexo del animal y se avanzará con la elección definitiva de su nombre.

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Hasta entonces, “Babybara” continuará siendo el apodo informal con el que el público comenzó a identificarlo.

Los carpinchos, una de las especies más populares del mundo animal

El carpincho o capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) es el roedor más grande del planeta y habita principalmente en regiones de América del Sur. Su popularidad creció de manera exponencial en los últimos años gracias a su comportamiento tranquilo y sociable, además de la enorme presencia que adquirió en redes sociales y contenidos virales.

Estos animales suelen vivir cerca de zonas húmedas, ríos y lagunas, y son reconocidos por su capacidad para convivir en grupos numerosos. También mantienen vínculos sociales muy marcados, tanto con otros carpinchos como con diferentes especies animales.

El nacimiento de “Babybara” no solo representa un acontecimiento importante para el zoológico escocés, sino también un nuevo capítulo en la creciente fascinación global por estos animales que lograron convertirse en verdaderos íconos culturales de internet.