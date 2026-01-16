Carpinchos no ganan para sustos en Nordelta: los sacan, vuelven y ahora parece que se quedan

La polémica por el traslado forzoso de carpinchos que viven en Nordelta, que divide a vecinos y organizaciones ambientalistas, sumó un nuevo capítulo este viernes cuando la Cámara en lo contencioso de San Martín aceptó la apelación realizada por la asociación “Callejero Casa Quiere” y suspendió "la transcolocación de esos animales", calificándola como "un acto prematuro e irracional”.

Los magistrados Luciano Enrici y Jorge Augusto Saulquin "prohibieron “¿cualquier nueva transcolocación de carpinchos hasta contar con el estudio de impacto ambiental acumulativo”. Además, habilitaron la feria judicial y pidieron “el informe de la prueba piloto efectuada elaborada por la autoridad de aplicación y los especialistas intervinientes”. Con esta decisión, se frena la medida de la jueza en lo Contencioso Administrativo de San Isidro, María Paula Venere. que había permitido el traslado de los ejemplares, a su vez contradiciendo un fallo cautelar anterior que impedía sacar a los carpinchos de su espacio natural.

Sobre los carpinchos que ya fueron trasladados, el nuevo fallo lo definió como un “error gravísimo” porque “son fauna protegida en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”, por lo que cualquier decisión que se tome para moverlos fuera de su ambiente "debe ser excepcional y fundada”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Carpinchos

El conflicto con los carpinchos

Todo arrancó el pasado 12 de enero, por una denuncia sobre manadas de estos animales que habitaban una zona con gran circulación de vehículos, lo que generó un operativo bajo la coordinación de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires para capturarlos usando trampas que no funcionó. Al día siguiente, seis ejemplares fueron finalmente atrapados y trasladados, lo que provocó el enojo de vecinos e integrantes de diferentes asociaciones ambientales, quienes denunciaron que los animales habrían sido sedados con dardos y encerrados en jaulas.

Federico, miembro de una agrupación protectora de animales, habló del tema en declaraciones televisivas que registró NA: “Se había iniciado una demanda, pero se los llevaron a la fuerza, sin avisar nada, por medio de la justicia, hoy entre las 10 y las 11 de la mañana. No dieron ningún comunicado y eso implica una caza ilegal. Desde Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires no hubo ningún aviso. Desde la fundación, cuatro veedores debían estar presentes, pero no dieron aviso”.

Aparecieron chanchos salvajes caminando por Nordelta y vecinos expresaron preocupación por animales sueltos en las calles

El ambientalista reveló que el conflicto comenzó cuando “doce vecinos de Nordelta iniciaron una demanda judicial por supuestas molestias de los carpinchos y superpoblación. Entonces pidieron que se los lleve Flora y Fauna de la provincia. Se los llevaron de forma ilegal porque no avisaron a los testigos del operativo o el lugar donde se los trasladaba. La fauna y flora de este lugar lleva más de 80 años, el humedal es de ellos, de los animales. Las personas son quienes vinieron a ocupar este territorio y se tienen que acomodar a los animales”.

Carpinchos en Nordelta

Y luego remarcó: “Se le pidió a Nordelta que se hagan más corredores biológicos y una reserva natural para ellos. Además, que se detengan en parte los desarrollos, se pongan lomas de burro y reductores de velocidad. El que viene a comprar un lote acá, sabe que hay carpinchos desde hace años. Los negocios inmobiliarios millonarios no tienen en cuenta eso. Soy vecino de Pacheco, hice entrevistas a vecinos de Nordelta y a la mayoría no les molesta los animales porque cuando adquirieron el hogar, sabían de la existencia de los ejemplares”.

HM