Nordelta: a pesar de la cautelar, la Justicia autorizó el "desalojo" de los carpinchos

Vecinos de Nordelta denunciaron que durante la madrugada de este lunes se registró un operativo llevado a cabo por personal de Flora y Fauna con el objetivo de desalojar a los carpinchos que se encuentran en el country. A pesar de que hay una cautelar que protege a los animales, el procedimiento se habría realizado bajo un fallo de primera instancia.

"Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta, Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires. En lugar de proteger lo que hizo esta semana puso dos jaulas trampas para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás", explicaron miembros de la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz.

Miembros de la agrupación y otros vecinos se reunieron durante la noche del domingo en el barrio Silvestre, ubicado en la entrada sur de Nordelta, con el objetivo de evitar el traslado de los animales a los cuales días atrás ya les habían colocado redes en el perímetro para facilitar el operativo.

Si bien una cautelar protegía a los animales, un fallo de primera instancia emitido este lunes por la Justicia autorizó a que se lleve a cabo el procedimiento por el cual las autoridades de Flora y Fauna ingresaron a los barrios para trasladar a los carpinchos machos a una futura reserva privada, dejando en el lugar solo a las hembras preñadas y sus crías.

La orden judicial que habilitó el traslado de los animales fue firmada por la jueza en lo Contencioso Administrativo de San Isidro, María Paula Venere. Además, en el lugar se montaron jaulas con redes a las que esperaban que los animales ingresaran por voluntad propia.

En diálogo con TN, un administrador de Nordelta llamado Marcos habló y explicó que el operativo era una "prueba piloto" en la que solo se trasladarían 12 carpinchos, entre machos y hembras, que no gestan ni tienen crías chicas y son parte de una familia de aproximadamente 30 animales.

Desde el country explicaron que actualmente hay alrededor de 900 capinchos y el "desalojo" se llevaría a cabo en los lugares donde "hay más atropellamientos", dado que los animales suelen cruzar por la calle principal del barrio para dirigirse hacia una pequeña isla donde habitan.

