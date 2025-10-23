Crueldad sin límites: un carpincho está al borde de la muerte tras ser atacado a golpes.

Un carpincho fue atacado a golpes con un fierro. El episodio de crueldad animal conmociona e indigna a los vecinos del country Lares, en la localidad de Canning, partido de Ezeiza, donde ocurrió el hecho.

Los responsables del ataque son tres hombres, que según testigos trabajan para una empresa de mantenimiento tercerizada. Según vecinos, los hombres golpearon brutalmente al animal hasta dejarlo al borde de la muerte.

La escena fue filmada por residentes y difundida en redes sociales, lo que derivó en la intervención del área de Fauna del municipio de Ezeiza.

Los videos muestran a los atacantes persiguiendo al animal con un fierro, mientras los vecinos les gritan desesperados que se detengan. Sin embargo, los agresores continuaron con la golpiza incluso cuando el carpincho intentó refugiarse en un lote. El ataque, según los testigos, duró alrededor de 20 minutos.

El animal permanece bajo cuidado del municipio. Desde la administración del barrio confirmaron que los agresores pertenecen a una empresa tercerizada y que ya iniciaron un proceso interno para impedirles el ingreso y evaluar una denuncia penal.

El caso generó una fuerte indignación en redes sociales y entre asociaciones proteccionistas, que reclaman sanciones ejemplares.

La Secretaría de Ambiente de Ezeiza informó que el carpincho permanece bajo observación y que se labraron actuaciones por maltrato animal, delito previsto en la Ley 14.346, que contempla penas de prisión de quince días a un año.