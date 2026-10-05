Identificaron al vecino de Nordelta que le disparó a los carpinchos y allanaron su casa

Un vecino del barrio privado Los Alisos, en el complejo Nordelta, de 49 años, fue denunciado por infracción a la Ley de Maltrato Animal luego de salir armado y en pijama y dispararle a un grupo de carpinchos que circulaban por el lugar. Tras la viralización de las imágenes y la presentación judicial, las autoridades policiales allanaron su vivienda y secuestraron un arma de aire comprimido utilizada en el ataque. El denunciado fue identificado como Sebastián Favre.

El episodio ocurrió el pasado 17 de septiembre y fue registrado en video por vecinos de la zona. En las imágenes se observa al agresor apuntar y efectuar disparos contra los animales, lo que motivó la intervención de la fiscalía de Benavídez y el accionar de agrupaciones proteccionistas como La Voz de los Carpinchos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Furor por “Babybara”, el carpincho que nació en Escocia después de casi dos décadas

La presentación había sido hecha en la Asociación Vecinal Nordelta ante la Unidad de Instrucción N°1 descentralizada de Benavídez a cargo del fiscal Cosme Irribarren. Durante el procedimiento policial en el lote del acusado, las fuerzas de seguridad incautaron el rifle de aire comprimido con el que se habrían realizado los disparos contra la fauna silvestre del barrio.

Tras el ataque contra los carpinchos, Nordelta S.A.,emitió un comunicado en el que manifestó su “repudio y accionar inmediato” frente a lo ocurrido. Fueron los propios vecinos del barrio quienes, movilizados por el cuidado de la comunidad y de la fauna, alertaron sobre lo sucedido”. De esta forma, afirmaron que “inmediatamente se realizó una denuncia para que la Justicia investigue el hecho y se informó lo actuado a la Dirección Provincial de Flora y Fauna”.

“Desde NORDELTA S.A. repudiamos categóricamente este hecho. El accionar de este vecino no representa el espíritu de nuestra comunidad. El uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible para la integridad y la tranquilidad del resto de los vecinos”

Carpinchos en Nordelta: la Justicia prohíbe su castración y ordena suspender las obras del corredor biológico para animales

Por último, concluyeron diciendo que “se ha aportado a la Justicia la totalidad del material y la información disponibles y se seguirá colaborando como es habitual. La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables”.

El dilema por la presencia de carpinchos en los barrios privados y los detalles de una especie nativa

Los conflictos en torno a la convivencia entre los vecinos de barrios cerrados y la fauna nativa volvieron a poner en foco las características y el comportamiento del carpincho, el roedor viviente más grande del mundo. Esta especie herbívora, nativa de Sudamérica y perteneciente a la familia de los cávidos, posee un cuerpo robusto en forma de barril, pelaje pardo rojizo y puede alcanzar hasta 1,30 metros de largo con un peso cercano a los 65 kilos.

Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina explicaron que la presencia de la especie en áreas residenciales obedece al tránsito habitual por su hábitat original y no a una superpoblación, por lo que remarcan la importancia de implementar corredores biológicos y medidas de manejo sustentable para garantizar la coexistencia segura.