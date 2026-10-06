El juicio contra Cristian Gabriel “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz podrá continuar luego de que una nueva evaluación del Cuerpo Médico Forense determinara que el músico está en condiciones de comprender el proceso judicial.

Según el informe oficial, Álvarez se presentó “vigil, tranquilo”, orientado y con una actitud de colaboración “por momentos, limitada y fluctuante”. Los especialistas señalaron que respondió de manera pertinente a las preguntas y que mantuvo una atención estable, aunque por momentos estuvo menos activo y reticente a brindar determinada información.

A cargo de la evaluación estuvieron el psicólogo forense Mariano Marquevich y el psiquiatra Fernando Troncoso, junto con los peritos de parte designados por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego.

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El Cuerpo Médico Forense, donde se realizó la nueva evaluación psiquiátrica a Pity Álvarez

En términos simples, el músico comprende qué está pasando en el juicio, qué se discute y cuáles son sus derechos y puede participar del proceso de manera adecuada durante las audiencias. En ese sentido, el informe concluyó que “las funciones psíquicas relevantes para la comprensión y participación” en el proceso “se encontraron compensadas”.

Señalaron, los especialistas, que no encontraron elementos suficientes para establecer una alteración mental que le impida comprender “el sentido y alcance del proceso” y ejercer adecuadamente las facultades que le corresponden.

A lo largo de la entrevista tampoco detectaron delirios ni alucinaciones.

El juicio tiene como eje el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018

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El informe, de casi 30 páginas, fue recibido este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y convocó a las partes para este viernes 9 de octubre a las 11.30. Allí, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro deberán definir las condiciones en las que seguirá el juicio.

La defensa rechazó el informe

Los especialistas de la defensa, Herrera Milano y Gallego, firmaron el informe en “disconformidad total” y sostuvieron que la situación de Álvarez requiere otra lectura.

Afirmaron que el músico estaba “vigil”, pero no “lúcido”, y plantearon que presenta funciones cognitivas deficitarias. También consideraron que se mantiene la indicación de internación involuntaria, tanto para su protección como para la de terceros.

Dicha postura se apoya, entre otras cuestiones, en los episodios que atravesó Álvarez durante los últimos meses y que llevaron a suspender el juicio. Después de que comenzara el debate oral, el músico sufrió distintas descompensaciones y fue trasladado primero al Hospital Fernández y después al Hospital Tornú, donde permaneció internado alrededor de dos semanas.

Sin duda alguna, el episodio más llamativo ocurrió en el Tornú, cuando Álvarez se enteró de que podía ser trasladado a una sala común. Según consta en el expediente, intentó escapar del hospital, se dirigió hacia una salida y llegó a intentar abrir o romper las ventanillas de un auto, hasta que fue reducido por el personal.

Fue trasladado a la Clínica de Salud Mental Solar Colonial, en Castelar, donde permanece internado.

Clínica de Salud Mental Solar Colonial, en Castelar

Los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro también cuestionaron el procedimiento utilizado para elaborar la pericia y dijeron estar “absolutamente en desacuerdo” con sus conclusiones.

Anticiparon que, en la próxima audiencia, realizarán nuevas presentaciones y pedirán que se investigue la actuación de los profesionales que participaron de la pericia. También podrían plantear nuevos pedidos de nulidad.

MV/MSS