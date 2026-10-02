Caso Pity Álvarez: Dispusieron el traslado del cantante a un hospital psiquiátrico de Castelar

En el marco del juicio por el crimen de Cristian Díaz, el cantante Cristian “Pity” Álvarez fue trasladado al hospital psiquiátrico Solar Colonial, ubicado en la localidad bonaerense de Castelar. El músico fue derivado desde el Hospital Tornú, donde permanecía internado en el área de salud mental, luego del episodio que protagonizó cuando intentaba participar de manera remota de una audiencia del debate.

El traslado se produjo después de que la Justicia dispusiera su internación por 90 días, a partir de una evaluación que había advertido un riesgo para sí mismo y para terceros. La medida fue convalidada en el fuero civil y contempló la posibilidad de derivarlo a una institución especializada para continuar con su tratamiento.

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El episodio que desencadenó la nueva intervención judicial ocurrió en el Hospital Tornú, donde Álvarez se encontraba internado. Cuando debía ser llevado a una sala para conectarse por videollamada con una jornada del juicio, el músico tuvo una crisis e intentó abandonar el establecimiento. La situación obligó a modificar el desarrollo de la audiencia y abrió un nuevo interrogante sobre su capacidad para continuar participando del proceso.

A partir de ese escenario, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria. La decisión fue adoptada para establecer si el acusado se encuentra actualmente en condiciones de afrontar el debate sin que se vean afectadas sus garantías constitucionales.

El estudio estará a cargo de profesionales del Cuerpo Médico Forense y contará además con la intervención de los peritos que designe la defensa. El tribunal estableció un plazo de cinco días hábiles para realizar la evaluación, que deberá contemplar distintos aspectos de la situación del músico antes de determinar cómo continuará el proceso.

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La primera instancia de esa nueva evaluación ya tiene fecha: será el lunes 5 de octubre a las 13, cuando Álvarez deberá ser trasladado a la sede del Cuerpo Médico Forense, ubicada en Lavalle 1429, para una entrevista presencial. El resultado de los estudios será posteriormente puesto a consideración del tribunal.

Mientras tanto, el juicio permanece en pausa a la espera de las conclusiones de los especialistas. La decisión que adopte el Tribunal Oral N°29 dependerá de lo que determine la evaluación sobre las condiciones actuales de Álvarez para participar del debate y ejercer su derecho de defensa.

Los antecedentes del caso

El proceso judicial comenzó el 10 de agosto de 2026 y desde entonces atravesó distintas interrupciones, entre ellas planteos de la defensa, un cambio de abogados y la situación médica del músico. En septiembre, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el pedido de la defensa para recusar a los integrantes del tribunal, lo que permitió que el debate continuara.

Álvarez está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. De acuerdo con la acusación, el músico le disparó a Díaz con un arma de fuego y luego abandonó el lugar.

El expediente llegó a juicio con una acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La continuidad del debate, sin embargo, quedó ahora supeditada a las conclusiones de la nueva evaluación interdisciplinaria, que deberá determinar si Álvarez puede continuar participando del proceso judicial.



LMM/MSS