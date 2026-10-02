Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y pionero del rock nacional

Murió Ricardo Soulé, fundador y principal compositor de Vox Dei, autor de "La Biblia" y una de las figuras fundacionales del rock argentino. Tenía 76 años. En septiembre de 2026 había anunciado una pausa en sus presentaciones por un problema de salud, sin revelar el diagnóstico ni fijar fecha de regreso.

Héctor Ricardo Soulé nació en Quilmes el 15 de marzo de 1950. Fue poeta, músico y compositor, y es conocido sobre todo como miembro fundador y principal compositor de Vox Dei.

En 1967 formó Mach 4 junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos "Yodi" Godoy, con Soulé en guitarra y voz. La banda cambió su nombre a Vox Dei en 1969. En esa etapa Quiroga pasó de la guitarra al bajo y Soulé quedó a cargo de las seis cuerdas.

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En 1970 el grupo editó Caliente, que incluía "Presente", y en 1971 llegó La Biblia, el primer álbum doble y conceptual del rock argentino. El disco puso en clave de rock textos de la Sagrada Escritura, un planteo pionero en el rock en español. La revista Rolling Stone lo ubicó entre los 15 discos más importantes del rock argentino, y "Presente" figura entre las diez mejores canciones de la historia según esa revista y MTV.



Guerra judicial entre los integrantes de Vox Dei

En 1974 dejó la banda para iniciar su carrera solista y en 1976 editó Vuelta a casa. Por entonces vivía en Inglaterra. En 1978 regresó para grabar Gata de noche. Las tensiones con Quiroga derivaron en un recital de despedida en Obras Sanitarias, el 25 de abril de 1981.

Tras la separación, Soulé editó en 1982 Romances de gesta, con la colaboración de Edelmiro Molinari. En 1986 la formación clásica volvió a reunirse y presentó La Biblia en el Teatro Opera. Permaneció en el grupo hasta 1989, cuando se mudó a España. Volvió en 1996 y se reunió por última vez con Vox Dei. Sus diferencias artísticas y personales con Quiroga fueron una constante de esa historia.

Soulé desarrolló una extensa discografía como solista. En 2011 editó Dolmen, con invitados como Manuel "Negro" Quieto y Gustavo "Chizzo" Nápoli, quienes lo reconocen como influencia. Durante dos décadas tocó con su banda La Bestia Emplumada.

Fuera del rock, aprendió violín de niño y construía instrumentos de estilo barroco en un pequeño taller. También cultivó la cetrería, y el documental Peregrino, de Néstor Rodríguez Correa, repasa su vida y su camino artístico. Era padre de cinco hijos y abuelo de tres nietos, y leía la Biblia a diario. Su hijo Gabriel lo acompañó como segundo guitarrista.

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