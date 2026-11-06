Premio Ciudad de Buenos Aires: reconocen a los 21 mejores alumnos de 7° grado de escuelas estatales

Un grupo de 21 alumnos de séptimo grado de escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires serán distinguidos este 26 de noviembre con el Premio Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un reconocimiento oficial impulsado por el Ministerio de Educación que premia el esfuerzo, el rendimiento académico y el compromiso con el aprendizaje a lo largo de toda la escolaridad primaria.

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La iniciativa, enmarcada en la Ley N.° 735/2001, no solo otorga un diploma de honor a los alumnos destacados, sino también una beca económica destinada a respaldar y acompañar su trayectoria durante todo su paso por la escuela secundaria pública.

El certamen convocó en esta edición a más de 460 estudiantes de todo el distrito, quienes pusieron en juego los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios primarios.

El mejor alumno

Cómo se elige a los mejores alumnos

El proceso de selección de los ganadores se desarrolla de manera rigurosa en dos instancias diferentes. En primer lugar, cada institución educativa elige a sus postulantes a través de su equipo directivo y docente.

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Posteriormente, un jurado a nivel distrital —presidido por el Supervisor Escolar e integrado por directivos de otros establecimientos— evalúa a los participantes para consagrar al representante de cada distrito escolar. Además, para garantizar absoluta transparencia, cada distrito cuenta con una Comisión Veedora compuesta por padres de los alumnos postulantes, encargada de fiscalizar los exámenes.

El mejor alumno

El galardón, que se entrega anualmente desde 2022, busca poner en valor el recorrido educativo de los chicos al finalizar la primaria y facilitarles herramientas para la continuidad de su formación académica.

En ese sentido, la beca económica asociada al premio cumple un rol fundamental al apuntar a cubrir las necesidades materiales que demanda cursar el nivel secundario estatal.

El acto oficial de entrega de diplomas se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre y contará con la presencia de autoridades ministeriales, supervisores, equipos directivos y los familiares de los 21 estudiantes galardonados.

cp