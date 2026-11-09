Qué dijo León XIV en su primera misa en la Argentina: diez frases clave de su homilía

Ante una multitud que colmó Palermo, el papa León XIV celebró este lunes su primera misa pública en la Argentina. La ceremonia tuvo lugar frente al Monumento de los Españoles y reunió a más de dos millones de personas, además de dirigentes políticos, representantes de la Iglesia y el presidente Javier Milei.

Durante su homilía, el Pontífice puso el foco en la importancia de la familia como espacio de transmisión de la fe y de los valores sociales. También hizo referencia a las dificultades que atraviesan los hogares, a las precariedades de la época y a la necesidad de fortalecer los vínculos familiares.

El papa León XIV celebró la misa en Palermo con un escenario de casi ocho pisos

En uno de los pasajes centrales de su mensaje, recordó que la historia y la cultura argentina tienen en la familia una fuente de valores fundamentales. Además, retomó una idea de su antecesor, Francisco, y convocó a los hogares a asumir un papel activo en la evangelización.

La celebración tuvo un cierre marcado por la referencia a la Sagrada Familia de Nazaret y la Virgen de Luján. Estas fueron algunas de las definiciones más destacadas que dejó el Papa durante la misa.

Las frases más destacadas de León XIV

Una de las frases más directas del Papa estuvo dirigida a quienes cuestionan la vigencia de la familia cristiana: "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

Sobre el lugar de los hogares en la identidad nacional, sostuvo: "La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo".

El Pontífice también convocó a las familias a participar activamente de la vida de la Iglesia. "Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita".

Papa León XIV

Al explicar cómo se transmite la fe entre generaciones, destacó el valor de las acciones cotidianas: "En la intimidad del hogar la fe se transmite junto con la vida por medio de los gestos más sencillos: la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua…".

En otro tramo de la homilía, comparó a Cristo con la roca sobre la que se construyen los hogares y la sociedad. "Sobre la roca, que es Cristo, nuestras familias y toda la sociedad encuentran el fundamento que sostiene la casa, protegiéndola de las tormentas que se abaten contra ella".

A través del ejemplo de Jesús en Nazaret, León XIV pidió que los hogares sean espacios de encuentro con Dios. "Precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret el Hijo de Dios encontró una casa en el mundo; que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia".

El Papa también dejó una reflexión sobre la transformación que puede producir la fe: "Donde había muerte, ahora hay vida; donde había enfermedad, ahora hay salud; donde había aridez, ahora hay fecundidad".

Misa del Papa León XIV en Palermo

Al referirse a la comunidad católica, destacó el valor de la Iglesia como espacio de encuentro: "La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias".

En ese sentido, reivindicó el papel de los templos como lugares de oración abiertos a todos: "Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien. El templo, que es morada de su presencia, vuelve de ese modo a ser casa de oración para todos sus hijos".

Por último, León XIV hizo referencia al recibimiento que tuvo en el país y al entusiasmo de los fieles: "Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros".

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La agenda del Papa en la Argentina

La visita del Papa continuará con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Este lunes, después de la misa, tiene previstos encuentros con representantes del mundo del trabajo, líderes de distintas comunidades religiosas y obispos argentinos.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia. Por la noche, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y encabezará la misa central frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego, partirá desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira regional.

LB/AF