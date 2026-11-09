Tragedia en Río de Janeiro: un auto volcó, cayó a un lago y diez integrantes de una familia murieron ahogados

Una familia brasileña murió durante la madrugada de este lunes cuando se encontraba viajando y el auto en el que iban volcó y cayó en un lago. La familia víctima del accidente estaba compuesta por seis adultos y cuatro nenes. Ocurrió en el municipio Barra Mansa, al sur del estado de Río de Janeiro, Brasil.

El accidente ocurrió específicamente sobre la calle Fazenda Santa Catarina, en la localidad de Ataulfo de Paiva. Las víctimas fueron una bebé, tres nenes, cuatro mujeres y dos hombres cuyas identidades no trascendieron hasta el momento.

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En diálogo con el portal de noticias G1, un familiar de las víctimas del siniestro indicó desde las instalaciones del Instituto Médico Legal (IML), donde fueron trasladados los fallecidos, que todos pertenecían a la misma familia y que vivían en el barrio de Santa Cruz, en Volta Redonda.

El Gobierno del Estado de Río de Janeiro confirmó las muertes a través de un comunicado, donde lamentó los fallecimientos. Con respecto a la secuencia del accidente, la Policía Militar informó que los servicios de emergencia recibieron una alerta de una persona que circulaba por la zona y vio el auto volcado en el interior del lago.

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Tras la llamada, efectivos del Cuerpo de Bomberos se acercaron a la zona y recuperaron los diez cuerpos. Posteriormente, el Gobierno estatal indicó que del operativo participaron 30 bomberos militares, dos buzos tácticos y recibieron el apoyo de diez vehículos y una embarcación.

La Justicia local y la Policía Civil se encuentran trabajando para determinar cómo fue el momento en que el auto cayó al lago y el motivo, aunque aclararon que en la zona no hay iluminación y no se encontraron cámaras de seguridad visibles en las inmediaciones. El caso se registró como muerte por ahogamiento, con sospecha inicial de accidente.

AS.

LT