Una IA al servicio de la ciudadanía

Muchos países están tratando de mejorar el servicio que brindan a sus ciudadanos pero, a menudo, con sistemas obsoletos. El resultado es que el uso de los servicios públicos puede parecer un segundo trabajo. Una madre camina medio día para llegar a una clínica, sólo para que la rechacen porque necesita un formulario que dan en una oficina que está en otra ciudad. Un agricultor con derecho a recibir ayuda financiera renuncia a ella después de que lo pasean de una fila a la otra. Pero es posible solucionar estas falencias y ampliar el alcance de un Estado eficaz mediante un uso correcto de la inteligencia artificial.



En esto, los países de ingresos bajos y medios tienen mucho en juego: la IA puede ser un gran igualador o, por el contrario, agravar la desigualdad. A pesar de los grandes aportes que promete hacer en agricultura, salud pública y educación, el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2026 del Banco Mundial estima que de seguir las tendencias actuales, las mejoras de productividad derivadas de la IA en las economías avanzadas pueden ser más del doble que en los países en desarrollo. El futuro de esta tecnología depende de las decisiones que tomen hoy desarrolladores, inversores y gobiernos en relación con su creación, financiación e implementación.



Como explicó en octubre Kristalina Georgieva (directora gerente del Fondo Monetario Internacional) en las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial, la adopción de la IA depende del acceso a electricidad, de la conectividad digital y de la disponibilidad de trabajadores con las competencias necesarias. Pero tras trabajar varios decenios en el área de la financiación del desarrollo, estoy convencida de que la cuestión del acceso (más allá de ser una inquietud legítima) no es el principal obstáculo. Lo más importante para la adopción de la IA es desarrollar capacidad estatal para el uso de estas herramientas.

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En las economías avanzadas, el debate sobre la IA está centrado sobre todo en su seguridad y en la amenaza de sustitución de trabajadores. En las economías en desarrollo, en cambio, la cuestión más inmediata es cómo garantizar que las herramientas de IA den un servicio real a la gente. Deben funcionar en los idiomas locales, entrenarse con datos locales y diseñarse para las realidades locales. Y deben ir acompañadas de inversión en las instituciones y personas más cercanas a los problemas, que entiendan dónde las herramientas de IA pueden generar beneficios reales y se aseguren de que así sea. Esta labor esencial corresponde en gran medida a las empresas que crean estas herramientas y a quienes financian su desarrollo.



Pero incluso con las herramientas mejor diseñadas será difícil ofrecer resultados si los gobiernos carecen de capacidad para aplicarlas. Y para crear esa capacidad, los sistemas de IA se deben integrar en los programas que ya existen. Como ejemplo, MahaVISTAAR, un servicio gratuito de asesoramiento basado en IA creado por el estado indio de Maharashtra para que los agricultores puedan hacer preguntas en su propio idioma sobre los cultivos, el clima y las plagas, a través de una aplicación, una llamada de voz o un chat. Hasta la fecha, el sistema tiene más de 740 000 usuarios (a los que se agregan 70 000 cada mes), y el costo para el estado es menos de 18 céntimos por agricultor (una fracción de lo que costaría brindar el mismo servicio en persona). La herramienta funcionó porque el gobierno la vio como una nueva capa de infraestructura pública sumada a la red de asesoramiento a los agricultores que ya existía, en vez de pensarla como una aplicación aislada.



En una visita reciente a Pakistán, pude ver a un gobierno provincial trabajando para desarrollar este tipo de capacidad, a la que ve como un bien público. La provincia de Panyab creó una oficina gubernamental dedicada a la IA y colabora con investigadores locales para desarrollar aplicaciones de salud pública, incluidas herramientas en idioma local que ayudan al personal que trabaja en contacto directo con las madres a ofrecerles orientación en el momento oportuno.

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Las herramientas de IA al servicio de los ciudadanos deben funcionar integradas a la estructura gubernamental, en vez de sólo adaptarse a ella. Deben diseñarse para funcionar con sistemas y datos públicos, cumplir los protocolos de seguridad y uso compartido de datos que hayan decidido las autoridades de los respectivos países y ser lo suficientemente asequibles como para que los gobiernos puedan adquirirlas y mantenerlas.



Según mi experiencia, hay tres elementos esenciales para el desarrollo de capacidades en IA. En primer lugar, los gobiernos necesitan líderes que puedan determinar los mejores casos de uso de la IA, y debe haber implicación institucional y coordinación interministerial. Una estrategia de IA necesita un presupuesto claro y plazos detallados, el respaldo de ministerios con competencias suficientes y un mecanismo para que las decisiones sean vinculantes para todos los organismos. Esto reducirá la probabilidad de que surjan proyectos paralelos, con las consiguientes redundancias e ineficiencias que debilitarían las limitadas capacidades que ya existen.



En segundo lugar, los países necesitan funcionarios públicos con experiencia suficiente en IA para lo referido a la solicitud, la compra, la integración, la evaluación y la regulación de estos sistemas. Esto implica desarrollar canales a través de los cuales personas con las competencias técnicas necesarias (que no es lo mismo que la alfabetización digital general) puedan llegar a puestos en la administración pública. Es verdad que ni siquiera los países ricos han hallado el modo de satisfacer esta demanda, pero los países en desarrollo no pueden permitirse descuidarla.

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En tercer lugar, los gobiernos deben construir una infraestructura pública digital integrada, incluido en esto la prestación de servicios públicos digitales (e‑government), la verificación digital de la identidad, sistemas de pago y una capa segura para el intercambio de datos. Una digitalización deficiente y la presencia de sistemas verticales fragmentados serán una restricción directa al desempeño y a la seguridad de la IA. Una vez puesta en marcha esa infraestructura, la IA podrá a su vez aumentar la seguridad de los sistemas gubernamentales mediante la detección de fraudes, ciberataques y pautas anómalas.



La creación de las herramientas tal vez sea la parte más sencilla. La utilidad de la IA para esa madre o ese agricultor dependerá menos del ritmo de avance de la tecnología que de las decisiones que tomen ahora los gobiernos. Si las autoridades aciertan, la IA podrá ayudar a que los países cumplan con el deber más básico y más importante que tienen: dar un servicio eficaz a sus ciudadanos.



*Kalpana Kochhar es presidenta interina del área de Activismo y Política Global en la Fundación Gates.