Ushuaia: detuvieron a un joven que viajó desde Buenos Aires para intentar raptar a una alumna de 12 años

Un hombre de 22 años, identificado como Francisco Álvarez Ruiz, fue detenido e indagado este miércoles por la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego en Ushuaia, tras intentar raptar a la salida del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU) a una alumna de 12 años a la que acosaba por redes sociales con mensajes como "Mi amor, vení conmigo", luego de haber viajado especialmente desde Buenos Aires con el objetivo de llevársela con él.

El hecho ocurrió el lunes al mediodía, cuando el agresor interceptó a la menor en la vía pública, la tomó con fuerza del brazo y del hombro e intentó besarla y arrastrarla del lugar. La inmediata intervención de sus compañeros, uno de los cuales se interpuso físicamente mientras otra alumna gritó pidiendo auxilio permitió que la niña lograra soltarse y correr hacia el colegio para ponerse a salvo.

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Álvarez Ruiz persiguió al grupo e intentó irrumpir en el edificio. Ante la negativa de las autoridades del colegio para impedirle el acceso, el joven reaccionó violentamente y destrozó a patadas una de las puertas vidriadas de la entrada mientras gritaba "Mi amor, vamos", "Vamos, vamos" y "Vení conmigo". Tras lograr ingresar al hall, exigió hablar con el progenitor de la menor repitiendo "Quiero hablar con el señor", hasta que los efectivos de la Policía provincial llegaron y lo aprehendieron en el lugar.

El accionar del acusado contaba con antecedentes: en junio pasado, el padre de la víctima ya había radicado una denuncia en el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur al detectar contactos sospechosos en redes sociales. A pesar de esa presentación, las interacciones continuaron desde perfiles alternativos e incluso compañeros de la menor consignaron haber sido amenazados.

Tras ser alojado en una comisaría a la espera de una pericia psiquiátrica, el acusado fue indagado por el juez Federico Vidal, titular del Juzgado de Instrucción N° 3, pero se negó a declarar. Posterior a la audiencia, la defensa formalizó un pedido de excarcelación sobre el cual deberá dictaminar el Ministerio Público Fiscal provincial antes de que el magistrado defina si el acusado recupera la libertad.

Mala práxis en el Estado en cuanto a femicidios

Vinculando el caso de la niña fueguina, cabe destacar que hay un fuerte descontento ante la tarea del Estado en base al acoso sexual.

A raíz del conmocionante femicidio de Agostina Vega, la niña asesinada en Córdoba, un relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Zuban Córdoba dejó al descubierto el fuerte descontento social con el rol de las instituciones: el 82% de los argentinos encuestados coincidió en que el Estado falló en la prevención y abordaje del caso.

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El estudio, titulado "Una herida que no cierra", detalló además que más del 61,9% de los consultados considera que este trágico episodio no es un hecho aislado, sino que "refleja un problema generalizado y estructural de violencia contra las mujeres" en la sociedad argentina.

Asimismo, el sondeo expuso un amplio rechazo a la respuesta judicial y generalizada exigencia de mayores mecanismos de protección, marcando un fuerte reclamo de la ciudadanía respecto a las garantías de seguridad y la efectividad de los organismos públicos frente a la violencia de género.

MP/DCQ