El bloque de derecha consolida su ventaja a tres semanas de las elecciones en España

A tres semanas de los comicios anticipados convocados para el 29 de noviembre, el bloque de derecha mantiene una ventaja holgada en España. De acuerdo con el último sondeo de la consultora 40dB. publicado por El País y la cadena SER, la suma del Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), reuniría cerca de la mitad de los votos emitidos y rebasaría los 190 escaños, situándose más de 15 bancas por encima de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez

La contienda muestra un margen cada vez más ajustado entre las dos principales fuerzas políticas del país. El PP se ubica como la fuerza más votada con el 31,9% de los sufragios, tras registrar una baja de 1,2 puntos respecto al sondeo previo, mientras que el PSOE alcanza el 29,9% al sumar 1,8 puntos. La brecha de dos puntos porcentuales entre ambas formaciones entra dentro del margen de error de la muestra.

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El estudio, realizado entre el 2 y el 4 de noviembre, coincidió con el impacto mediático del choque de dos trenes en la línea del AVE Madrid-Sevilla, que dejó un saldo de 69 muertos. Pese a tratarse del segundo choque ferroviario de gravedad en menos de un año, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez no acusó un desgaste directo en la intención de voto, registrando un avance en sus números.

Por el contrario, el escenario se torna complejo para la coalición oficialista debido al retroceso de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, las cuales se posicionan bajo mínimos. En contraste, la estabilidad del bloque opositor se apoya en la consolidación de Vox como tercera fuerza parlamentaria, al concentrar el 18% de las preferencias electorales.

Vox consolida el avance de la derecha pese a que Sánchez lidera las preferencias a presidente

La amplia ventaja del bloque de la derecha de cara a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre se sostiene en el fuerte crecimiento de Vox. La formación liderada por Santiago Abascal experimenta un incremento de 5,6 puntos respecto a los comicios de 2023, lo que le permitiría casi duplicar su representación parlamentaria al pasar de 33 a 61 escaños en el Congreso de los Diputados.

Santiago Abascal, líder de VOX, junto a Javier Milei

El Partido Popular (PP) se mantiene como la fuerza política más votada del país, aunque con un peso ligeramente menor en la Cámara de Diputados. La lista encabezada por la centro-derecha pierde más de un punto para situarse en el 31,9% de los sufragios, cosecha que le otorgaría 129 bancas, ocho menos que en la conformación actual.

La epistocracia de Milei

En la vereda opuesta, el escenario se presenta adverso para los socios del oficialismo. A la izquierda del PSOE, la plataforma Frente Amplio sufre un descalabro electoral al obtener solo el 5% de los votos, lo que contrasta drásticamente con el 12% alcanzado por Sumar en las anteriores legislativas.

Pese al retroceso general del bloque progresista, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza la valoración individual para liderar el Ejecutivo con un 30% de las preferencias. Supera al referente de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), que cosecha un 20%, y a Santiago Abascal, que se ubica muy cerca con el 19,8%.

Las elecciones generales anticipadas fueron convocadas por el propio Sánchez tras el persistente bloqueo parlamentario y la falta de apoyos para aprobar iniciativas clave del Ejecutivo, en un contexto marcado por la profunda crisis de la vivienda que atraviesa el país.

Renunció el ministro de Transportes de España tras la tragedia ferroviaria que dejó 69 muertos

La presión política y el profundo impacto social desencadenados por el trágico choque de trenes en la línea Madrid-Sevilla culminaron en la renuncia de Óscar Puente al Ministerio de Transportes. Durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el funcionario admitió que "un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo tras dos accidentes en menos de un año", formalizando su salida a menos de un mes de las elecciones generales anticipadas.

Óscar Puente

La dimisión se produjo en medio de una sesión parlamentaria sumamente tensa en la que diversos bloques de la oposición y socios legislativos cuestionaron duramente al Gobierno por las deficiencias en los controles de seguridad ferroviaria. La catástrofe, que además de las 69 víctimas fatales dejó cerca de 200 heridos, puso bajo la lupa el estado de la infraestructura y los protocolos de circulación gestionados por la empresa pública Adif.

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valoró la salida de su estrecho colaborador como un acto de "dignidad política" y de profundo respeto hacia los afectados, el arco opositor catalogó la medida como un intento de contención de daños electorales. La crisis en la cartera de Transportes golpea de lleno al oficialismo en la recta final de la campaña proselitista y enciende las alarmas sindicales ante la huelga sectorial anunciada para mediados de noviembre.